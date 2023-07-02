В Эстонии решили в 15 раз увеличить штрафы за нарушение в школах языковых требований, они достигнут €10 тыс.

Изменения в Эстонии вступят в силу 1 августа Фото: pixabay.com

В новости отмечается, что эта проблема актуальна для русскоязычных школ.

Штрафы увеличиваются в 15 раз, подчеркивают в ERR.

Кроме того, на уроках в школах смогут присутствовать представители языкового департамента, проверяя уровень владения учителями эстонским языком. До этого уровень проверялся на основе интервью, и "проверки были довольно формальными".

В материале общественного вещателя Эстонии говорится, что штрафовать будут школы, которые неоднократно нарушали языковые требования.

Координатор перехода на эстоноязычное обучение министерства образования Эстонии Ингар Дуболазов считает, что "это возымеет действие", так как штрафы, которые ранее выписывались физическим лицам, "не возымели своего эффекта".

Комментируя изменения, мэр Нарвы Катри Райк признала, что нынешние штрафы в размере €600 – это "смешно".

ERR сообщает, что, по данным языкового департамента, недостаточно эстонским языком в Эстонии владеют порядка 2,5 тыс. педагогов.