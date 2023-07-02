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ПОЛИТИКА

В Эстонии решили в 15 раз увеличить штрафы за нарушение в школах языковых требований, они достигнут €10 тыс.

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Изменения в Эстонии вступят в силу 1 августа
Изменения в Эстонии вступят в силу 1 августа
Фото: pixabay.com

С 1 августа языковой департамент Эстонии сможет штрафовать на сумму до €10 тыс. школьных учителей, которые недостаточно владеют государственным языком. Об этом 30 июня проинформировало Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

В новости отмечается, что эта проблема актуальна для русскоязычных школ. 

Штрафы увеличиваются в 15 раз, подчеркивают в ERR.

Кроме того, на уроках в школах смогут присутствовать представители языкового департамента, проверяя уровень владения учителями эстонским языком. До этого уровень проверялся на основе интервью, и "проверки были довольно формальными".

В материале общественного вещателя Эстонии говорится, что штрафовать будут школы, которые неоднократно нарушали языковые требования.

Координатор перехода на эстоноязычное обучение министерства образования Эстонии Ингар Дуболазов считает, что "это возымеет действие", так как штрафы, которые ранее выписывались физическим лицам, "не возымели своего эффекта".

Комментируя изменения, мэр Нарвы Катри Райк признала, что нынешние штрафы в размере €600 – это "смешно".

ERR сообщает, что, по данным языкового департамента, недостаточно эстонским языком в Эстонии владеют порядка 2,5 тыс. педагогов.

Контекст:

Осенью 2022 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать фактор русского языка для агрессии против стран Балтии.

В 2021 году власти России разработали долгосрочный план по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве, сообщило 26 апреля немецкое издание Tagesschau. Согласно секретным документам, оказавшимся в распоряжении издания, Кремль планировал поддерживать пророссийские силы в этих странах и принять меры против предполагаемой "дискриминации русскоязычных граждан".

В частности, к 2030 году Кремль надеялся добиться признания русского языка государственным в Латвии, где проживает самое большое количество русскоязычного населения из всех стран Балтии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Эстония, русский язык, язык
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