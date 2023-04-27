Вербовка бизнесменов, борьба с русофобией и русский – как госязык. СМИ узнали, как Кремль хотел вернуть контроль над странами Балтии

Кремль в 2021 году разработал план по давлению на страны Балтии при помощи "мягкой силы" Фото: depositphotos.com

Над секретными документами работали также журналисты из LRT, Delfi Estonia, Expressen, центра "Досье", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica.

Документы датируются летом 2021 года, в них речь идет о стратегиях усиления влияния в странах Балтии и о недопущении расширения присутствия НАТО в этих странах.

Для каждой из трех стран были разработаны отдельные стратегии, но некоторые из задач одинаковые:

восстановление отношений между Россией и странами Балтии;

формирование сети "мягкой силы" из организаций, выступающих за сотрудничество с Россией;

недопущение милитаризации стран и создания новых баз НАТО на их территории;

вербовка балтийских бизнесменов с помощью обещаний открыть им российский рынок, если их страны изменят политику в отношении Москвы;

сохранение "общей исторической памяти и советских памятников".

Также в отношении всех стран Кремль планировал заниматься поддержкой пророссийских сил и принять общие меры против предполагаемой дискриминации русскоязычных граждан.

В то же время в документах также рассматриваются очень специфичные для каждой страны подходы. В частности, в них говорится, что следует особенно укреплять связи между "российскими соотечественниками" в Литве и "их исторической родиной".

Также в Литве РФ собиралась развивать сеть пророссийских НПО и к 2030 году надеялась на появление политиков, хотя бы "стремящихся" к развитию российско-литовских отношений.

Главная особенность стратегии Кремля в Литовской Республике – "сдерживание" Литвы в поддержке российской оппозиции. Согласно документам, уже в 2021 году Кремль считал деятельность российских оппозиционных структур в Литве политической угрозой.

Кроме того, к 2030 году Кремль надеялся добиться признания русского языка государственным в Латвии, где проживает самое большое количество русскоязычного населения из всех стран Балтии, и решить проблему массового безгражданства бывших граждан СССР.

Что касается Эстонии, то одна из основных целей РФ в стране – "формирование позитивного образа РФ в целях ослабления русофобских настроений и укрепления евроскептических взглядов в Эстонии". При этом одновременно в Кремле считали, что Эстония распространяет среди российских финно-угров сепаратистские настроения, и собирались им противостоять.

Также Россия рассматривала энергию как возможное средство оказания политического давления на все три страны. В РФ беспокоились, что могут потерять важнейший рычаг власти, о чем предупреждают кремлевские стратеги в документах.

Одним из центральных пунктов во всех трех кремлевских планах является НАТО: по мнению РФ, Альянс не должен иметь возможности прочно обосноваться в регионе. Этот же тезис можно было прочитать в стратегических документах по Беларуси и Молдове. Что касается стран Балтии, то здесь говорится, что "создание баз НАТО" в Латвии и Литве должно быть прямо предотвращено.

По данным журналистов, эти документы были составлены аналитическим центром при администрации президента России, который подчиняется Дмитрию Козаку. Однако, по мнению экспертов, все изложенные в документах планы были фактически перечеркнуты войной в Украине. Тем не менее Россия все еще стремится вернуться за стол переговоров с регионом, противодействуя укреплению его отношений с Западом.