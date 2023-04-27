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Вербовка бизнесменов, борьба с русофобией и русский – как госязык. СМИ узнали, как Кремль хотел вернуть контроль над странами Балтии

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Кремль в 2021 году разработал план по давлению на страны Балтии при помощи "мягкой силы"
Кремль в 2021 году разработал план по давлению на страны Балтии при помощи "мягкой силы"
Фото: depositphotos.com

В 2021 году власти России разработали долгосрочный план по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом 26 апреля написало немецкое издание Tagesschau, получившее в свое распоряжение соответствующие секретные документы.

Над секретными документами работали также журналисты из LRT, Delfi Estonia, Expressen, центра "Досье", Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica.

Документы датируются летом 2021 года, в них речь идет о стратегиях усиления влияния в странах Балтии и о недопущении расширения присутствия НАТО в этих странах. 

Для каждой из трех стран были разработаны отдельные стратегии, но некоторые из задач одинаковые:

  • восстановление отношений между Россией и странами Балтии;
  • формирование сети "мягкой силы" из организаций, выступающих за сотрудничество с Россией;
  • недопущение милитаризации стран и создания новых баз НАТО на их территории;
  • вербовка балтийских бизнесменов с помощью обещаний открыть им российский рынок, если их страны изменят политику в отношении Москвы;
  • сохранение "общей исторической памяти и советских памятников".

Также в отношении всех стран Кремль планировал заниматься поддержкой пророссийских сил и принять общие меры против предполагаемой дискриминации русскоязычных граждан.

В то же время в документах также рассматриваются очень специфичные для каждой страны подходы. В частности, в них говорится, что следует особенно укреплять связи между "российскими соотечественниками" в Литве и "их исторической родиной".

Также в Литве РФ собиралась развивать сеть пророссийских НПО и к 2030 году надеялась на появление политиков, хотя бы "стремящихся" к развитию российско-литовских отношений.

Главная особенность стратегии Кремля в Литовской Республике – "сдерживание" Литвы в поддержке российской оппозиции. Согласно документам, уже в 2021 году Кремль считал деятельность российских оппозиционных структур в Литве политической угрозой.

Кроме того, к 2030 году Кремль надеялся добиться признания русского языка государственным в Латвии, где проживает самое большое количество русскоязычного населения из всех стран Балтии, и решить проблему массового безгражданства бывших граждан СССР.

Что касается Эстонии, то одна из основных целей РФ в стране – "формирование позитивного образа РФ в целях ослабления русофобских настроений и укрепления евроскептических взглядов в Эстонии". При этом одновременно в Кремле считали, что Эстония распространяет среди российских финно-угров сепаратистские настроения, и собирались им противостоять.

Также Россия рассматривала энергию как возможное средство оказания политического давления на все три страны. В РФ беспокоились, что могут потерять важнейший рычаг власти, о чем предупреждают кремлевские стратеги в документах.

Одним из центральных пунктов во всех трех кремлевских планах является НАТО: по мнению РФ, Альянс не должен иметь возможности прочно обосноваться в регионе. Этот же тезис можно было прочитать в стратегических документах по Беларуси и Молдове. Что касается стран Балтии, то здесь говорится, что "создание баз НАТО" в Латвии и Литве должно быть прямо предотвращено.  

По данным журналистов, эти документы были составлены аналитическим центром при администрации президента России, который подчиняется Дмитрию Козаку. Однако, по мнению экспертов, все изложенные в документах планы были фактически перечеркнуты войной в Украине. Тем не менее Россия все еще стремится вернуться за стол переговоров с регионом, противодействуя укреплению его отношений с Западом.

Контекст:

Эстония, Латвия и Литва – страны, известные наиболее критическим отношением к внешней политике Кремля во всем Евросоюзе, а также последовательной и масштабной поддержкой Украины.

Из-за такой позиции опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщала эстонская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 8 февраля.

16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать страны Балтии, если потребуется. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Латвия, Эстония, Литва, Москва, страны Балтии, Евросоюз, русофобия, сотрудничество, давление
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