НАТО необходимо усилить присутствие в странах Балтии – Писториус

Анушаускас сообщил, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию в регионах НАТО. Об этом свидетельствуют данные литовской разведки.
"Военный потенциал России в Калининградской области остается мало затронутым ее продолжающейся войной против Украины... Планы Кремля по численному увеличению сил в приграничных с НАТО регионах свидетельствуют о решимости на долгосрочное противостояние", – сказал он.
По его словам, географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе. Анушаускас призвал Германию и НАТО усилить поддержку Литвы.
Писториус ответил, что решение о постоянном присутствии войск для защиты стран Балтии зависит от Альянса, сообщил LTR.
"Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что НАТО считает необходимым", – сказал министр обороны Германии.
В то же время он рассказал, что Литва уже начала подготовку инфраструктуры для бригады в 5 тыс. человек.
Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщала эстонская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 8 февраля.
16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать страны Балтии, если потребуется. "Наша приверженность ст. 5 непоколебима (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН")", – заявлял Остин.
Министр обороны Литвы в интервью Anadolu, опубликованном 28 февраля, заявил, что НАТО должен быть готов к угрозам со стороны России в странах Балтии. Анушаускас считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в том числе для Литвы. Министр подчеркнул, что многие страны НАТО, в том числе Литва, увеличили оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.