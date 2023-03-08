НАТО необходимо усилить присутствие в странах Балтии – Писториус

Анушаускас сообщил, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию в регионах НАТО. Об этом свидетельствуют данные литовской разведки.

"Военный потенциал России в Калининградской области остается мало затронутым ее продолжающейся войной против Украины... Планы Кремля по численному увеличению сил в приграничных с НАТО регионах свидетельствуют о решимости на долгосрочное противостояние", – сказал он.

По его словам, географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе. Анушаускас призвал Германию и НАТО усилить поддержку Литвы.

Писториус ответил, что решение о постоянном присутствии войск для защиты стран Балтии зависит от Альянса, сообщил LTR.

"Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что НАТО считает необходимым", – сказал министр обороны Германии.

В то же время он рассказал, что Литва уже начала подготовку инфраструктуры для бригады в 5 тыс. человек.