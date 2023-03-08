ГОРДОН
 
 
МИР

НАТО необходимо усилить присутствие в странах Балтии – Писториус

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министры обороны Германии (слева) и Литвы встретились в Вильнюсе
Министры обороны Германии (слева) и Литвы встретились в Вильнюсе
Фото: EPA

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал НАТО принять решение о постоянном присутствии войск для защиты стран Балтии. Об этом он сказал во время визита в Литву 7 марта на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом в Вильнюсе. Их цитирует литовский телеканал LTR.

Анушаускас сообщил, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию в регионах НАТО. Об этом свидетельствуют данные литовской разведки.

"Военный потенциал России в Калининградской области остается мало затронутым ее продолжающейся войной против Украины... Планы Кремля по численному увеличению сил в приграничных с НАТО регионах свидетельствуют о решимости на долгосрочное противостояние", – сказал он.

По его словам, географическое положение стран Балтии требует присутствия союзников в регионе. Анушаускас призвал Германию и НАТО усилить поддержку Литвы.

Писториус ответил, что решение о постоянном присутствии войск для защиты стран Балтии зависит от Альянса, сообщил LTR

"Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что НАТО считает необходимым", – сказал министр обороны Германии.

В то же время он рассказал, что Литва уже начала подготовку инфраструктуры для бригады в 5 тыс. человек. 

Контекст:

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщала эстонская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 8 февраля.

16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать страны Балтии, если потребуется. "Наша приверженность ст. 5 непоколебима (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН")", – заявлял Остин. 

Министр обороны Литвы в интервью Anadolu, опубликованном 28 февраля, заявил, что НАТО должен быть готов к угрозам со стороны России в странах Балтии. Анушаускас считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в том числе для Литвы. Министр подчеркнул, что многие страны НАТО, в том числе Литва, увеличили оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Литва, Вильнюс, Борис Писториус, визит, Арвидас Анушаускас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
"Мое тело, спасибо тебе, что ты такое терпеливое ко всем моим слабостям". Вторая экс-жена Остапчука снялась в бикини в полный рост
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
  "Енджі Крейда" посвятила песню герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!" Видео
Галина ГРИШИНА
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
"Спрос был очень высоким". Билеты на финал "Евровидения 2023" раскупили за 36 минут. Самые дорогие стоили £380
Галина ГРИШИНА
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Жадан встретился в США с Джармушем и поговорил с ним о Залужном
Галина ГРИШИНА
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения
Галина ГРИШИНА
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
  "Курица в декрете". Рецепт сочного и яркого пирога без яиц и масла от львовского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
"Парова машина". Музыканты из Kalush Orchestra спели украинскую песню, которая завирусилась в TikTok. Видео
Галина ГРИШИНА
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото
Галина ГРИШИНА
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза?
  Панин: Смог бы я за деньги переобуться? Мне кажется, нет. Как я посмотрю Андрюхе Данилко в глаза? G
Алеся БАЦМАН
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
"Бизнес на крови". В соцсетях обсуждают семена редиски “Азовсталь” и кабачков “Призрак Киева“, которые продает украинская компания
Галина ГРИШИНА
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
"Снимать в окопах легче, чем выбрать костюм". Режиссер фильма "Дом из заноз" рассказал о подготовке к церемонии вручения премии "Оскар 2023"
Галина ГРИШИНА
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Продюсеры шоу "Голос країни" объявили новый кастинг участников
Галина ГРИШИНА
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Паперная сводила дочь на премьеру российского мультфильма в Москве. Ранее Сумская говорила, что читает внучке украинские сказки
Галина ГРИШИНА
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"И демократией не пахнет. Пойду в поход. Присоединю кусок". Галкин показал, как Жванецкий читал сатиру во время застолья
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
"Где он их взял, выясняется". В РФ депутат отравился мухоморами – росСМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (103173)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (37482)
3
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (31277)
4
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (30056)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (24880) G
6
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (23128)
7
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (21496)
8
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (19267)
 
 
 
 