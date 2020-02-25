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В ГБР экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

После столкновения бывшего нардепа Татьяны Черновол и журналиста "Шарий.net" Дмитрия Кучера в суде по делу экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского журналист написал заявление в полицию. Сегодня Черновол сообщили о подозрении.

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Инцидент произошел 18 октября 2019 года
Инцидент произошел 18 октября 2019 года
Фото: Союз Блогеров Украины / Facebook

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении народному депутату восьмого созыва в препятствовании журналистской деятельности в ходе судебного заседания в октябре 2019 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", – говорится в сообщении.

Нардепу сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины "препятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1510616115760690

Вероятно, речь идет о конфликте между экс-нардепом Татьяной Черновол и журналистом "Шарий.net" Дмитрием Кучером, который произошел на заседании Апелляционного админсуда Киева, рассматривавшего меру пресечения экс-нардепу от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook сообщал, что во время судебного заседания у Кучера вырвали из рук телефон, поцарапали и пытались вытолкать из зала суда. Журналист написал заявление в полицию.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/2447700075314842

Теги: Татьяна Черновол, Сергей Пашинский, столкновения, расследование, журналисты, подозрение, Сергей Томиленко, ГБР
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