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В Харькове выборы ректора государственного вуза выиграл нардеп от "Слуги народа"

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Нардепом Одарченко избрали в Харьковской области
Нардепом Одарченко избрали в Харьковской области
Фото: Слуга народу - Одарченко Андрій - Округ 170 / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Андрей Одарченко стал победителем прошедших 29 декабря выборов ректора расположенного в Харькове Государственного биотехнологического университета (ГБТУ). Об этом проинформировал сайт вуза.

"Завершились выборы ректора Государственного биотехнологического университета. Избирательная кампания прошла в атмосфере ярко выраженной конкуренции. [...] По результатам обработки бюллетеней в первом туре победил Андрей Николаевич Одарченко, председатель ученого совета ГБТУ, доктор технических наук, профессор, получивший 65,93% голосов избирателей", – говорится в сообщении.

В вузе утверждают, что "все четверо кандидатов на должность презентовали коллективу собственное видение развития университета, среди них даже есть отрицающие само существование биотеха".

В ГБТУ отметили, что в ходе выборов были попытки сорвать работу избирательных комиссий.

Временно руководивший вузом Руслан Тихонченко рассказал местному изданию Newsroom, что "выборы прошли демократично и в соответствии со всеми нормами".

Контекст:

Государственный биотехнологический университет создан в июне 2021 года в результате объединения четырех вузов: Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Василенко, Харьковской государственной зооветеринарной академии, Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева и Харьковского государственного университета питания и торговли.

Одарченко 43 года, он беспартийный. Народным депутатом избран в одномандатном избирательном округе №170 в Харьковской области, был выдвинут партией "Слуга народа".

Теги: Харьков, выборы, народные депутаты, вузы, Слуга народа, нардеп, Андрей Одарченко
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