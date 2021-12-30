В Харькове выборы ректора государственного вуза выиграл нардеп от "Слуги народа"

"Завершились выборы ректора Государственного биотехнологического университета. Избирательная кампания прошла в атмосфере ярко выраженной конкуренции. [...] По результатам обработки бюллетеней в первом туре победил Андрей Николаевич Одарченко, председатель ученого совета ГБТУ, доктор технических наук, профессор, получивший 65,93% голосов избирателей", – говорится в сообщении.

В вузе утверждают, что "все четверо кандидатов на должность презентовали коллективу собственное видение развития университета, среди них даже есть отрицающие само существование биотеха".

В ГБТУ отметили, что в ходе выборов были попытки сорвать работу избирательных комиссий.

Временно руководивший вузом Руслан Тихонченко рассказал местному изданию Newsroom, что "выборы прошли демократично и в соответствии со всеми нормами".