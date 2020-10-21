В Киеве активисты потребовали от Офиса генпрокурора расследовать финансовые преступления мэра Запорожья Буряка

Кандидат в мэры Запорожья от политической партии "Слуга народа" Виталий Тишечко передал в Офис генпрокурора заявление с фактами нарушений мэра Запорожья Владимира Буряка, которое подписали за неделю более 1200 жителей города.

Под Офисом генпрокурора в Киеве около 200 человек, в основном бывших жителей Запорожья, которые сейчас живут в Киеве, митинговали с требованием расследовать нарушения мэра Запорожья Владимира Буряка, активисты утверждают, что он неэффективно использует бюджетные деньги, пишет 21 октября агентство УНИАН.

Кандидат в мэры Запорожья от политической партии "Слуга народа" Виталий Тишечко передал в Офис генпрокурора заявление, которое подписали за неделю более 1200 жителей города, этот же документ он обещал направить президенту Украины.

"Должен быть личный контроль со стороны генпрокурора над расследованием преступлений, совершенных мэром Буряком и его окружением, из-за которых город оказался на грани банкротства. Уголовные дела, возбужденные против руководства КП "Международный аэропорт Запорожье", требуем довести до суда в кратчайшие сроки. Речь идет о хищении средств, о подделке документов, фиктивном предпринимательстве и так далее. Также просим возбудить уголовное дело на основании финансовых преступлений мэра Запорожья Буряка и его команды. Их должны рассмотреть в приоритетном порядке, ведь речь идет о банкротстве целого города", – цитирует агентство одного из митингующих.

УНИАН напоминает, что на прошлой неделе Тишечко вместе с кандидатами в депутаты Запорожского городского совета от партии "Слуга народа" заявили, что на конец 2020 года долги города по различным кредитам составят 1,4 млрд грн, а в перспективе гарантированный долг может достичь 3,5 млрд грн, что составит половину от общего бюджета Запорожья на этот год.

Для выхода из ситуации, считает политик, город должен пересмотреть условия погашения долгов и заручиться поддержкой Минфина и Нацбанка.