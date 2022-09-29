В Киеве начал работу новый посол Финляндии

26 сентября новый посол передал заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису копии своих верительных грамот, позволяющих ему официально вступить в должность.
"Финляндия будет продолжать поддерживать борьбу Украины против незаконной российско-агрессорской войны. Работая вместе с нашими европейскими и другими партнерами, мы стремимся помочь украинцам преодолеть острый гуманитарный кризис, двигаться к восстановлению и делать необходимые шаги по европейской интеграции", – говорится в заявлении.
Яакко Лехтовирта с 2001 года находится на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Финляндии. В 2010 году был назначен руководителем политического сектора посольства Финляндии в Москве. В 2013 году он отправился в Токио в качестве второго секретаря посольства Финляндии в Японии. В 2016 году Лехтовирта вернулся в Финляндию, где был назначен директором департамента по вопросам России министерства иностранных дел Финляндии.
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ, представителей власти и бизнеса.
Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.