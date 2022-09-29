В Киеве начал работу новый посол Финляндии

26 сентября новый посол передал заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису копии своих верительных грамот, позволяющих ему официально вступить в должность.

"Финляндия будет продолжать поддерживать борьбу Украины против незаконной российско-агрессорской войны. Работая вместе с нашими европейскими и другими партнерами, мы стремимся помочь украинцам преодолеть острый гуманитарный кризис, двигаться к восстановлению и делать необходимые шаги по европейской интеграции", – говорится в заявлении.

Яакко Лехтовирта с 2001 года находится на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Финляндии. В 2010 году был назначен руководителем политического сектора посольства Финляндии в Москве. В 2013 году он отправился в Токио в качестве второго секретаря посольства Финляндии в Японии. В 2016 году Лехтовирта вернулся в Финляндию, где был назначен директором департамента по вопросам России министерства иностранных дел Финляндии.