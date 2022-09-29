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ПОЛИТИКА

В Киеве начал работу новый посол Финляндии

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26 сентября новый посол Финляндии (справа) передал копии своих верительных грамот
26 сентября новый посол Финляндии (справа) передал копии своих верительных грамот
Фото: Посольство Финляндии в Украине / Facebook

В Киеве начал работу новый посол Финляндии Яакко Лехтовирта, который сменил на этой должности Пяйви Лайне. Об этом 29 сентября сообщило в Facebook посольство Финляндии в Украине.

26 сентября новый посол передал заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису копии своих верительных грамот, позволяющих ему официально вступить в должность.

"Финляндия будет продолжать поддерживать борьбу Украины против незаконной российско-агрессорской войны. Работая вместе с нашими европейскими и другими партнерами, мы стремимся помочь украинцам преодолеть острый гуманитарный кризис, двигаться к восстановлению и делать необходимые шаги по европейской интеграции", – говорится в заявлении.

Яакко Лехтовирта с 2001 года находится на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Финляндии. В 2010 году был назначен руководителем политического сектора посольства Финляндии в Москве. В 2013 году он отправился в Токио в качестве второго секретаря посольства Финляндии в Японии. В 2016 году Лехтовирта вернулся в Финляндию, где был назначен директором департамента по вопросам России министерства иностранных дел Финляндии.

https://www.facebook.com/FinnishEmbassyKyiv/posts/pfbid029xCxZgPPhhCGZKScrkgMB2J4EcnxCaEkbk5aWQZYZ5zq78KCjHLcAcsFNEaUsVJPl

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ, представителей власти и бизнеса.

Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 1 сентября Reuters сообщило, что Финляндия передаст Украине партию оборонных товаров на сумму €8,3 млн. С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

23 сентября правительство Финляндии приняло решение об ограничении въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз.

Теги: Украина, посольство, Евгений Перебийнис, Финляндия, дипломаты, посол
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