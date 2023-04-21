В Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов при участии 40 стран. Они пообещали поддерживать Украину на пути ее восстановления и вступления в ЕС

Как отметили в ОП, цель мероприятия – расширить горизонты сотрудничества Конгресса местных и региональных властей при президенте с представителями местных общин по всему миру и привлечь их к поддержке Украины.

"Этим саммитом мы открываем новый уровень взаимодействия на площадке конгресса. Это взаимодействие между нашими общинами – общинами Украины и общинами других уважаемых государств – наших партнеров, которых мы очень высоко ценим. Тех, кто так же, как и все украинцы, ценит самое главное – свободу – и важное, действенное местное самоуправление", – сказал Зеленский в выступлении.

Фото: president.gov.ua

Всего в Международном саммите городов и регионов вживую и в онлайн-формате приняли участие более 230 иностранных делегатов из 40 стран. В частности, на мероприятии выступили президент Комитета регионов ЕС Васко Алвес Кордейру, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербек, мэр города Утрехт, вице-президент Ассоциации нидерландских городов Шарон Дайксма и другие.

На саммите присутствовал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время своего выступления он заявил, что в НАТО фокусируются на потребностях Украины после войны.

"Самое важное – нам нужно сделать все, чтобы Россия никогда больше не воевала с Украиной. И НАТО сейчас работает над многолетней инициативой поддержки для Украины. Это поможет вам перейти от эпохи советской доктрины к стандартам и политике НАТО и поставит Украину на достойное место в евроатлантической семье. Украинское будущее – в НАТО", – отметил генеральный секретарь Альянса.

Фото: president.gov.ua

По итогам саммита 30 стран, включая Украину, подписали совместную декларацию, в которой осудили агрессию РФ, поддержали суверенитет Украины и выразили свою готовность помочь Украине восстанавливаться после войны. Декларация опубликована на сайте Офиса президента.

Страны договорились разработать общее видение устойчивого местного и регионального развития, основанного на принципе восстановления с улучшением, что будет способствовать созданию в процессе восстановления "зеленых", безопасных, энергоэффективных, безбарьерных, инклюзивных городов и поселков.

Подписанты согласились поддерживать украинские общины и регионы на пути восстановления и подготовки к вступлению в Европейский союз, а также способствовать взаимному развитию торговли, производственного, инвестиционного, научного, культурного и других видов сотрудничества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что декларация подтверждает готовность подписантов брать патронат над регионами, пострадавшими от российской агрессии.