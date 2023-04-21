ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов при участии 40 стран. Они пообещали поддерживать Украину на пути ее восстановления и вступления в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участие в саммите среди прочих приняли Столтенберг и Зеленский
Участие в саммите среди прочих приняли Столтенберг и Зеленский
Фото: president.gov.ua

19–20 апреля в Киеве прошел Международный саммит городов и регионов, организованный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Офис президента.

Как отметили в ОП, цель мероприятия – расширить горизонты сотрудничества Конгресса местных и региональных властей при президенте с представителями местных общин по всему миру и привлечь их к поддержке Украины.

"Этим саммитом мы открываем новый уровень взаимодействия на площадке конгресса. Это взаимодействие между нашими общинами – общинами Украины и общинами других уважаемых государств – наших партнеров, которых мы очень высоко ценим. Тех, кто так же, как и все украинцы, ценит самое главное – свободу – и важное, действенное местное самоуправление", – сказал Зеленский в выступлении.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Всего в Международном саммите городов и регионов вживую и в онлайн-формате приняли участие более 230 иностранных делегатов из 40 стран. В частности, на мероприятии выступили президент Комитета регионов ЕС Васко Алвес Кордейру, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербек, мэр города Утрехт, вице-президент Ассоциации нидерландских городов Шарон Дайксма и другие.

На саммите присутствовал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время своего выступления он заявил, что в НАТО фокусируются на потребностях Украины после войны. 

"Самое важное – нам нужно сделать все, чтобы Россия никогда больше не воевала с Украиной. И НАТО сейчас работает над многолетней инициативой поддержки для Украины. Это поможет вам перейти от эпохи советской доктрины к стандартам и политике НАТО и поставит Украину на достойное место в евроатлантической семье. Украинское будущее – в НАТО", – отметил генеральный секретарь Альянса.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

По итогам саммита 30 стран, включая Украину, подписали совместную декларацию, в которой осудили агрессию РФ, поддержали суверенитет Украины и выразили свою готовность помочь Украине восстанавливаться после войны. Декларация опубликована на сайте Офиса президента.

Страны договорились разработать общее видение устойчивого местного и регионального развития, основанного на принципе восстановления с улучшением, что будет способствовать созданию в процессе восстановления "зеленых", безопасных, энергоэффективных, безбарьерных, инклюзивных городов и поселков.

Подписанты согласились поддерживать украинские общины и регионы на пути восстановления и подготовки к вступлению в Европейский союз, а также способствовать взаимному развитию торговли, производственного, инвестиционного, научного, культурного и других видов сотрудничества.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что декларация подтверждает готовность подписантов брать патронат над регионами, пострадавшими от российской агрессии.

Контекст:

В рамках саммита обсуждался также вопрос разминирования украинских территорий. Глава МВД Игорь Клименко и первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказали, что Украине нужно 10 лет и $1,5 млрд для разминирования только сельскохозяйственных угодий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, декларация, Европейский союз, Европа, война России против Украины, Денис Шмыгаль, ЕС, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (100053)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (79089)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (67954)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (66970)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58817)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53773)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51384)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (48378)
 
 
 
 