В "Нацкорпусе" заявили, что Офис президента создал в Харькове "ручную" ветеранскую организацию

Координатором нового объединения, по данным партийцев, стал Олег Черкашин, который известен как ветеран батальона "Донбасс" с позывным Испанец.

"По имеющейся информации, он причастен к силовому разгону Майдана в Харькове, является наемником пророссийского политика [Евгений] Мураева, который помог ему получить в охрану объекты и захватить часть структуры государственного хозяйственного объединения "Концерн "Военторгсервис", обеспечивающего бытовые нужды ВСУ. Ранее его задерживали за стрельбу в Харькове. Олег Черкашин позиционирует себя как экс-боец батальона "Донбасс", чего никто не может подтвердить. При этом он не скрывает своих антимайдановских взглядов, презирает Революцию достоинства и ненавидит Украину", – отмечают на сайте партии.

В "Нацкорпусе" добавили, что Черкашина подозревают в незаконной вырубке леса и разработке песчаного карьера в селе Шестаково, что, по информации областной прокуратуры, нанесло ущерб государству более чем на 612 млн грн.

Партийцы потребовали "не эксплуатировать участников боевых действий в интересах ОП, имитируя фейковую поддержку ветеранского сообщества", а также распустить новосозданное объединение.