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Ветераны АТО провели акцию под домом Медведчука, требуя для него наказания

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Медведчук находится под домашним арестом
Медведчук находится под домашним арестом
Фото: EPA

Возле дома нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука 24 октября провели акцию протеста ветераны антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает "КиевVласть".

Активисты требовали от властей наказания для руководства партии, поскольку считают домашний арест для Медведчука "показушным шагом", пишет издание.

Участники акции подожгли несколько автомобильных шин и высказывали в микрофон негативное отношение к Медведчуку, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве, Вадиму Рабиновичу и другим.

"Медведчук со своими прихвостнями до сих пор, на восьмом году войны, наносит огромный экономический ущерб нашей стране. В 2017 году Медведчук получил нефтепровод, на котором зарабатывал немало. В Одессе его соратники незаконно вывозят за границу украинское зерно, не платя ни копейки в государственный бюджет. А теперь пытаются в очередной раз ограбить Украину. В Киевской области Медведчук полностью контролирует город Васильков с помощью пресловутой семьи Засух. Засухи имеют "своего на 100%" мэра Василькова Наталью Баласинович. И вся эта медведчуковская клика сейчас пытается распродать военный аэродром в Василькове, отдать бесплатно государственные земли Медведчуку и его соратникам. Медведчук должен сидеть в тюрьме, а не государственными землями торговать!" – цитирует издание протестующих.

Активисты заявили, что следующую акцию они проведут под зданием мэрии Василькова, куда также планируют принести автомобильные шины. Также они намерены провести пикеты под Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

ВИДЕО
Видео: Косиор Нестор / YouTube
Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более чем 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Прокуроры 12 октября на заседании Печерского районного суда Киева просили для Медведчука арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Нардеп говорил, что из-за санкций, наложенных на него и его семью, не сможет заплатить такую сумму. Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, отклонив ходатайство прокуроров.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Виктор Медведчук, протесты, ветераны, Васильков
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