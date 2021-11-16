В "Нацкорпусе" предложили создать антироссийскую коалицию с Польшей и странами Балтии

Максим Жорин: Речь идет о сотрудничестве и обмене опытом, который есть у нас как у ветеранов Фото: nationalcorps.org

По его мнению, Украина остается в стороне от процесса, хотя и имеет наибольший опыт борьбы с российской агрессией.

"Польша, Литва и Латвия, когда у них на границах появилась угроза, действительно начали объединяться и плодотворно сотрудничать, но Украина до сих пор остается в стороне от этого процесса, хотя мы сегодня могли бы встать во главе этого объединения", – считает Жорин.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" заявил о готовности представителей своего движения принять участие в обороне польской границы, опираясь на опыт ветеранов войны на Донбассе.

"Безусловно, "Нацкорпус" бы не стоял там на границе с оружием или щитами, но есть огромное количество вопросов, в которых нужна помощь: второй, третьей линии. Здесь речь идет больше о сотрудничестве и обмене опытом, который есть у нас как у ветеранов", – заявил экс-командир "Азова".