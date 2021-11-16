В "Нацкорпусе" предложили создать антироссийскую коалицию с Польшей и странами Балтии

По его мнению, Украина остается в стороне от процесса, хотя и имеет наибольший опыт борьбы с российской агрессией.
"Польша, Литва и Латвия, когда у них на границах появилась угроза, действительно начали объединяться и плодотворно сотрудничать, но Украина до сих пор остается в стороне от этого процесса, хотя мы сегодня могли бы встать во главе этого объединения", – считает Жорин.
Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" заявил о готовности представителей своего движения принять участие в обороне польской границы, опираясь на опыт ветеранов войны на Донбассе.
"Безусловно, "Нацкорпус" бы не стоял там на границе с оружием или щитами, но есть огромное количество вопросов, в которых нужна помощь: второй, третьей линии. Здесь речь идет больше о сотрудничестве и обмене опытом, который есть у нас как у ветеранов", – заявил экс-командир "Азова".
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. Часть мигрантов прибывают в Беларусь из РФ, сообщил Науседа.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа. Польская полиция сообщила о серьезном ранении своего сотрудника в голову, его госпитализировали.
Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Будет усилено присутствие Госпогранслужбы. Также будут привлечены силы Нацгвардии и Нацполиции Украины.
Совет нацбезопасности и обороны на совещании 14 ноября в Луцке рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью, в том числе и введение чрезвычайного положения в отдельных областях Украины, сообщал Монастырский. В случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов на отдельных участках украинско-белорусской границы будут возводиться временные сооружения.
15 ноября спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что пока ГПСУ не фиксирует попыток нелегальных мигрантов проникнуть из Беларуси в Украину.