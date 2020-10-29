В НАПК заявили, что КСУ нарушил Конституцию

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков заявил, что Конституция Украины требует от Конституционного Суда проводить рассмотрение общественно значимых вопросов гласно.

Новиков заявил, что рассмотрение КСУ положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением ст. 147 Конституции Фото: nazk.gov.ua

Закрытое заседание Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству было незаконным. Об этом 28 октября заявил глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Статья 147 Конституции Украины требует от Конституционного Суда проводить рассмотрение общественно значимых вопросов гласно. Конституционный Суд фактически впервые в своей истории не допустил ни представителя президента, ни Верховной Рады к рассмотрению указанного вопроса", – заявил Новиков.

Он добавил, что врио руководителя Конституционного Суда Сергей Головатый лично принимал решение о недопуске представителей президента и Верховной Рады к рассмотрению вопроса.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК закрыло реестр электронных деклараций, исполняя решения КСУ. "Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине", – сказал Новиков. Агентство заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.