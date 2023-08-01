В Нигере хунта задержала пять министров. Появилось первое фото свергнутого президента

Среди задержанных представителей PNDS – глава национального исполнительного комитета партии Фурмакое Гадо.
В заявлении партии, которое цитирует AFP, указано, что среди задержанных хунтой членов правительства – министр нефти Махамане Сани Махамаду и министр горнодобывающей промышленности Усейни Хадизату.
TRT Afrika пишет, что ранее захватившие власть в Нигере военные арестовали министра внутренних дел Хаму Амаду Сулея, министра транспорта Умару Малама Алму, министра профессионального образования Кассума Моктара, а также депутата и бывшего министра обороны Каллу Мутари.
31 июля появилось первое после военного переворота в Нигере фото законного президента страны Базумы. Его разместил в Twitter врио президента Чада Махамат Идрис Деби.
"В [столице Нигера] Ниамее я провел обстоятельные беседы с руководителями Национального совета по охране Отечества (CNSP), в частности с [самопровозглашенным руководителем страны] генералом Абдурахаманом Чиани, с президентом Мохамедом Базумом, а также с бывшим президентом Махамадом Иссуфом в рамках братского подхода, направленного на поиски возможностей найти мирное решение кризиса, который сотрясает эту соседнюю страну", – написал он.
В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, где сотрудники президентской гвардии задержали Базума. Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента".
27 июля военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о государственном перевороте.
Участники акций в поддержку хунты держали в том числе российские флаги.
С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году это уже пятый госпереворот в стране. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а предыдущий – в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.
Базум находится у власти с апреля 2021 года, он стал главой государства в результате выборов в два тура. За несколько дней до инаугурации Базума была предпринята очередная попытка государственного переворота.