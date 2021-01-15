В Николаевском горсовете прошли обыски по делу о миллионной растрате

Полиция обыскала горсовет, офисы строительных организаций и дома чиновников после того, как аудит выявил миллионную растрату при строительстве.

Начато уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

В управлении капитального строительства Николаевского горсовета сегодня прошли обыски по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств на 1 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что обыски также были проведены в офисах строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы-подрядчика, а также чиновников управления.

"В ходе аудиторской проверки были выявлены факты несоответствия сведений в служебной документации относительно проведения строительства на ряде объектов с расхождениями приблизительно в 1 млн грн", – говорится в сообщении.

В ходе обысков полицейские изъяли компьютерную технику, деньги, бухгалтерскую документацию относительно использования бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Теперь правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах строительства, которые указаны в отчетной документации, и выясняют, была ли завышена стоимость выполненных работ и стройматериалов.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.