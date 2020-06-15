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В новом департаменте Нацполиции работают три человека из подразделения "Альфа"

В департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции есть бывшие работники управления по борьбе с экономической преступностью, которое ликвидировали в сентябре 2019 года, сообщили источники в Нацполиции изданию "Бабель".

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Претенденты на работу в новом департаменте Нацполиции должны пройти полиграф
Претенденты на работу в новом департаменте Нацполиции должны пройти полиграф
Фото: depositphotos.com

Во вновь созданном департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции работают три человека из подразделения "Альфа". Об этом "Бабелю" рассказал координатор создания департамента Олег Козловский.

Руководитель департамента – бывший сотрудник "Альфы" 40-летний Евгений Макаров. С 2014 года он служил в зоне АТО под Славянском, был легко ранен. Также Макаров принимал участие в операциях в Луганской области. После этого работал на различных должностях в структуре СБУ. В 2018-м он перешел в Нацполицию, где работал в департаменте оперативной поддержки вместе с Козловским, после чего возглавил департамент защиты интересов общества и государства.

Также в департаменте есть и бывшие работники управления по борьбе с экономической преступностью, которое ликвидировали в сентябре 2019 года, отметил источник издания в Нацполиции.

Он уточнил, что претенденты на работу в новой структуре должны пройти полиграф, собеседование и тестирование на знание законодательства.

В конце мая в Национальной полиции Украины появился департамент защиты интересов общества и государства. В Нацполиции обосновали образование новой структуры "необходимостью внедрения системного подхода на функциональном и организационном уровнях с целью противодействия угрозам, которые посягают на интересы общества и государства".

В сентябре 2019 года правительство расформировало департамент защиты экономики Нацполиции. "УБЭП – все. Ушел в историю. Полицейские не должны больше вмешиваться в деятельность бизнеса", – заявили тогда в правительстве.

Вместо департамента защиты экономики должны были создать отдельное ведомство – Бюро финансовых расследований. За соответствующий проект закона Верховная Рада проголосовала в первом чтении в октябре, но в январе, как сообщается на сайте парламента, депутаты проект отклонили.

Теги: Украина, Альфа, Нацполиция, Олег Козловский
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