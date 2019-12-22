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В НСЖУ обеспокоены продвижением "драконовских" медиаинициатив Бородянского

Инициативы министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского по регулированию деятельности медиа угрожают свободе слова и ослабляют средства массовой информации, заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

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Томиленко (в центре) заявил, что Бородянский избегает дискуссии с НСЖУ
Томиленко (в центре) заявил, что Бородянский избегает дискуссии с НСЖУ
Фото: nsju.org

Правление Национального союза журналистов обеспокоено продвижением "драконовских" инициатив министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского по регулированию деятельности СМИ. Об этом говорится в заявлении главы НСЖУ Сергея Томиленко, опубликованном в Facebook 19 декабря.

"Медиаинициативы министра Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ. Министр культуры, молодежи и спорта охотно раздает интервью и делает презентации своих идей, однако избегает открытой дискуссии с союзом – крупнейшим профессиональным объединением журналистов Украины", – заявил Томиленко.

Он отметил, что Бородянский "рассказывает о своих идеях уже второй месяц", но законопроект, который можно было бы отдать на анализ профильным правозащитным организациям, еще не обнародован.

"Есть опасность, что таким образом Бородянский вместе с народными депутатами может в "турборежиме" провести опасный законопроект в Раде, и тогда он станет законом без широкого обсуждения и критического осмысления предложенных новаций", – подчеркнул Томиленко.

Глава НСЖУ отметил, что сейчас обнародована только часть позиций, которые могут быть изложены в законопроекте.

"Они содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах. Среди них – уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого омбудсмена по информации, а фактически цензора от государства и другие. Под прицелом оказываются прежде всего журналисты-расследователи, а также "неудобные" для власти СМИ", – добавил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/2579033582181490

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства. "Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации. Еще один предложенный принцип – введение так называемого fair play. Доход не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки СМИ собственником.

4 декабря в здании НСЖУ состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.

Теги: цензура, свобода слова, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, Владимир Бородянский
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