В ОАЭ заинтересовались строительством стоянки для яхт и большого порта в Одессе – Зеленский

Несколько компаний из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в строительстве стоянки для яхт в Одессе и отдельного порта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы говорим о большом проекте – строительстве марины (стоянки для яхт) в Одессе и большого отдельного порта. И одна из компаний, с которыми мы встречались, будут на этой неделе в Украине, и мы будем говорить именно о речном транспорте, в котором они профессионалы и готовы строить речные порты", – сообщил он.
Зеленский отметил, что речные перевозки – самые дешевые в Украине, которые могут быть доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.
"Можно говорить уже о бизнесе и увеличении товарооборота. Сегодня у нас есть амбициозная договоренность с властями ОАЭ, что мы хотим за два-три года увеличить товарооборот в 10 раз", – добавил глава государства.
Зеленский 13 февраля вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля. 14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.
Стороны подписали ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.
Также были подписаны меморандумы с инвестиционным фондом Mubadala из Абу-Даби, предусматривающие участие представителей ОАЭ в программе приватизации государственной собственности в Украине. Стороны также подписали документы в военной и аграрной сферах, сообщили в Офисе президента Украины.