В ОАЭ заинтересовались строительством стоянки для яхт и большого порта в Одессе – Зеленский

Представители одной из компаний ОАЭ прибудут на этой неделе в Украину, чтобы поговорить о речном транспорте, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько компаний из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в строительстве стоянки для яхт в Одессе и отдельного порта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы говорим о большом проекте – строительстве марины (стоянки для яхт) в Одессе и большого отдельного порта. И одна из компаний, с которыми мы встречались, будут на этой неделе в Украине, и мы будем говорить именно о речном транспорте, в котором они профессионалы и готовы строить речные порты", – сообщил он.

Зеленский отметил, что речные перевозки – самые дешевые в Украине, которые могут быть доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

"Можно говорить уже о бизнесе и увеличении товарооборота. Сегодня у нас есть амбициозная договоренность с властями ОАЭ, что мы хотим за два-три года увеличить товарооборот в 10 раз", – добавил глава государства.