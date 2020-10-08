В Одессе митинговали против работы российских буксиров в Украине, требовали, чтобы вопросом занялся СНБО

Участники акции протеста, которая прошла у стен прокуратуры Одесской области, требовали, чтобы Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, блокирующие возможность использовать российские буксиры в украинских портах.

8 октября у здания прокуратуры Одесской области прошел митинг, участники которого требовали запретить работу российских буксиров в Украине, сообщает Delo.ua.

Участники акции протеста хотят, чтобы Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, которые блокировали бы возможность компаний использовать буксиры из РФ в украинских портах.

Организовал акцию протеста глава общественной организации "Совет национальной безопасности" Марк Гордиенко. Он считает, что этим вопросом должны заняться правоохранители.

"На прошлой неделе мы написали два заявления в прокуратуру по двум фактам. Первый факт – это два русских буксира, находящихся в порту Черноморска [Одесской области], которые пришли из новороссийского порта. Эти буксиры и куча аффилированных структур, которые заходят на буксирный рынок, связаны с народным депутатом Киселем, который занимает должность председателя транспортного комитета. Они осуществляют рейдерские атаки на порты Украины, используя ресурс страны-агрессора. Мы написали заявление в СБУ, заявление лично президенту [Украины Владимиру] Зеленскому как главнокомандующему о том, что в акватории Украины, где базируется наш флот, находятся российские буксиры", – рассказал он.

Второе заявление, по словам Гордиенко, касается инцидента, случившегося в порту Южного Одесской области 22 сентября, – тогда буксир Midas, который принадлежит компании "Аксон Шиппинг", помял танкер Gaz Serenity, загруженный аммиаком.

"Этот буксир как раз принадлежит фирме, которую курирует [нардеп от "Слуги народа" Юрий] Кисель со своей гоп-компанией. Они, придя к власти, сменили руководство Администрации морских портов Украины. Теперь, например, в Южном с помощью [главы администрации морского порта Южный Максима] Широкова они пытаются вытеснить конкурентов, заведя туда хлам, который не готов качественно исполнять свою работу. Буквально 10 дней назад при буксировке танкера была совершена авария, которую руководство порта скрывает. Одесситы и жители возле порта находятся под угрозой. Если это не расследовать, не разобраться в истинных причинах того, что произошло, то в любой момент в акватории порта мы получим экологическую катастрофу", – заявил Гордиенко.