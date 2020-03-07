В Офисе президента подтвердили, что Зеленский разговаривал с Тигипко и Хорошковским по поводу премьерства

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал, что президент Владимир Зеленский проводил закрытые переговоры с бизнесменами Сергеем Тигипко и Валерием Хорошковским, когда определялся с кандидатурой на должность нового премьер-министра.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов подтвердил в интервью телеканалу "Украина 24" 6 марта, что кандидатуры бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского рассматривались на должность премьер-министра Украины.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях, как он принимал решение и почему оно было принято", – сказал Трофимов.

Он отметил, что считает решение выдвинуть на должность премьера кандидатуру Дениса Шмыгаля "мудрым и правильным".

"Оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции. Как человек, который имеет большой опыт в промышленности, Шмыгаль понимает, что такое производство, что такое экономика", – считает Трофимов.

Заместитель руководителя Офиса президента назвал Шмыгаля системным, честным и "крайне порядочным" человеком.

"Он проявил себя [в Ивано-Франковской облгосадминистрации] шикарно. С самого начал был понятен его потенциал. Он хотел быть главой Львовской ОГА, в какой-то момент он не хотел идти [работать] в Ивано-Франковскую область. Потом он не хотел уходить из Ивано-Франковской области на должность вице-премьера – министра развития общин и территорий Украины. Почему? Потому что когда он обозначил свое дело, влюбился в него, выстроил команду, запустил проекты и [определил] приоритеты – он, естественно, хотел бы получить плоды своей работы, хотел бы закончить начатые направления и показать результат", – сказал Трофимов.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. "Я действительно со многими людьми веду собеседования", – подчеркнул тогда глава государства. 26 февраля СМИ написали, что в качестве кандидата на должность премьер-министра рассматривается и Хорошковский.

И Тигипко, и Хорошковский ранее были вице-премьерами в первом правительстве Николая Азарова.

Новое правительство в Украине сформировали 4 марта. Алексея Гончарука, который был премьер-министром в течение полугода, отправили в отставку, новым премьером стал Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.