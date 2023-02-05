В ОПУ отреагировали на слова экс-премьера Израиля о том, что Путин обещал ему не убивать Зеленского

Об этом он написал в Twitter.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры. Но все это фикция. За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание России уничтожить Украину и убивать украинцев", – заявил Подоляк.

Виникають дивні інсайди ексів про «посередництво»: Путін нібито давав «гарантії не вбивати», а «Захід перервав перспективні переговори». Але все це фікція.

За ru-вторгненням стоїть не «розширення НАТО», гарантії безпеки чи санкції, а бажання Рф знищити * та вбивати українців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 5, 2023

Беннет занимал должность премьер-министра Израиля около года – с июня 2021-го по июнь 2022 года. В феврале 2023 года вышло почти пятичасовое интервью Беннета израильскому публицисту Ханоху Дауму. В интервью он, в частности, заявил, что Путин во время встречи в Москве обещал ему не убивать Зеленского, а переговоры с главой Кремля он якобы вел в координации со странами Запада – США, Германией и Францией.