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В Раде хотят проверить "факты нарушения присяги" Денисовой. В Европе обеспокоены "атаками парламентариев" на омбудсмена

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Денисова находится в должности омбудсмена с марта 2018 года
Денисова находится в должности омбудсмена с марта 2018 года
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В Раде хотят создать временную следственную комиссию для проверки возможных фактов нарушения присяги уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Проект постановления №6322 был зарегистрирован в парламенте 18 ноября, а 1 декабря комитет по вопросам регламента рекомендовал Раде его рассмотреть и принять решение.

Автором проекта постановления указан народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Дырдин.

Исходя из пояснительной записки к документу, причиной для возможной проверки стал единственный кейс – обращения от гражданина Дмитрия Качура. Руководители депутатских фракций и групп Верховной Рады получили от него шесть заявлений об увольнении Денисовой. 

Качур писал, что Денисова "не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела" его электронные обращения, что было признано рядом судебных решений Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда. Суды обязали Денисову повторно рассмотреть электронные обращения истца, но она по состоянию на август 2021 года этого не сделала.

В своих заявлениях Качур просит вынести вопрос об увольнении Денисовой с должности омбудсмена по фактам, изложенным в его заявлениях, за нарушение присяги. На его личном сайте опубликован целый ряд статей с заголовками "Уволим уполномоченную Денисову вместе", "Уполномоченная Денисова пробила "дно" в защите прав человека", "Денисова решила стать уполномоченным "против" прав человека".

В одной из них встречается упоминание о сути обращения, которое, на его взгляд, недостаточно тщательно рассмотрела омбудсмен. В 2018 году в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) ответили на его заявление о якобы нарушении законодательства при проведении конкурса на должность главы аппарата Фонда госимущества, но "грубо нарушили права гражданина" лично изложить аргументы лицу, проверяющему заявление или жалобу, присутствовать при рассмотрении заявления или жалобы и знакомиться с материалами проверки. Нарушениям в ФГИ на сайте автора посвящено не меньше материалов, чем Денисовой.

https://www.facebook.com/66dkachur/posts/4449061165189061

Сама Денисова отметила в Facebook, что если следственная комиссия будет создана, это может формально начать процедуру возможного увольнения омбудсмена. По ее информации, проект постановления предполагается рассмотреть на пленарном заседании 18 января 2022 года. 

Она обратила внимание на то, что Европейская сеть национальных институций по правам человека (ENNHRI) выступила в поддержку украинского национального института по правам человека.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/448293976651880

В заявлении на сайте ENNHRI 14 декабря выражается обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"ENNHRI  обеспокоена серией атак на омбудсмена со стороны парламентариев", – говорится в заявлении.

Сеть выразила поддержку институции и направила письма украинским органам власти, в которых призвала в полной мере соблюдать международные и региональные стандарты, обеспечивающие независимость и эффективность работы национальных правозащитных учреждений.

В заявлении напомнили, что национальный омбудсмен "должен иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и неуместного вмешательства со стороны государства и других субъектов". Основания для увольнения должны быть четко определены, ограничиваться действиями, которые негативно влияют на способность главы национального правозащитного учреждения выполнять свой мандат, и основываться на серьезных проступках или некомпетентности. 

Контекст:

Денисовой 61 год, она уроженка Российской Федерации. В 2007–2010-м и в 2014 году занимала пост министра социальной политики Украины. Народный депутат Украины четырех созывов.

Верховная Рада назначила ее омбудсменом 15 марта 2018 года.

Теги: Верховная Рада, права человека, Людмила Денисова, присяга, парламент, омбудсмен, временная следственная комиссия, Максим Дырдин
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