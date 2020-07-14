В суд передали дела против двух черкасских судей. Их обвиняют в преследовании участников Майдана

В январе 2014 года двое судей районных судов Черкасс взяли под стражу 14 участников протестных акций, еще троих отправили под домашний арест. В Офисе генпрокурора отмечают, что эти решения принимались безосновательно и без надлежащих доказательств.

Правоохранители передали в суд обвинительные акты в отношении двух бывших судей одного из районных судов Черкасс, обвиняемых в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении участников акций Евромайдана в Черкассах в январе 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, в январе 2014-го эти судьи взяли под стражу 14 участников акций протеста, еще троих поместили под домашний арест. В сообщении говорится, что в результате этих решений судьи незаконно лишили свободы 17 человек.

"Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении [задержанными] массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний и митингов в городе Черкассах и других регионах", – считают в прокуратуре.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.