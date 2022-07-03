В Украине побывала министр обороны Чехии, в Киев она не приезжала

"Сегодня мы работали во Львове, где находилась с визитом министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. У нас прошла очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине", – написала она.
Маляр напомнила, что "Чехия является одним из европейских государств, последовательно поддерживающих Украину в противодействии военной агрессии РФ".
"Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику", – подчеркнула она.
Чернохова в Twitter отметила, что в ходе визита в Украину побывала еще и в Зборове Тернопольской области, где 105 лет назад в ходе Зборовской битвы между Россией и Австро-Венгрией легионеры из Чехии, воевавшие на стороне России, "получили признание".
"Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака [президента России Владимира] Путина стала для меня дополнительным поводом не только воздать должное нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов", – написала министр.
Vracím se z Ukrajiny * , ze Zborova, kde si p * ed 105 lety legioná * i vybojovali uznání. Oslavit zde toto výro * í jsem m * la v plánu u * p * ed válkou. Putin * v barbarský útok byl d * vod navíc, abych nejen vzdala hold našim hrdin * m, ale i symbolicky podpo * ila boj Ukrajinc * proti okupant * m! pic.twitter.com/AcA0xfNFeN— Jana * ernochová (@jana_cernochova) July 2, 2022