ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украине побывала министр обороны Чехии, в Киев она не приезжала

Чернохова поддержала украинцев в их борьбе с оккупантами
Чернохова поддержала украинцев в их борьбе с оккупантами
Фото: Jana Černochová / Twitter

2 июля в Украине с визитом побывала министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщила в Fаcebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сегодня мы работали во Львове, где находилась с визитом министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. У нас прошла очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине", – написала она.

Маляр напомнила, что "Чехия является одним из европейских государств, последовательно поддерживающих Украину в противодействии военной агрессии РФ".

"Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику", – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02nx2VP4UVofKXUsNiBK5ppW4dPfWr9eWSZ6xWSxAhGBnrsPG4tciwDLBUvQ7mXew4l?__cft__[0]=AZXmasnnHR1VgdIfH5Pusxg5UKHCBe9Kcs4Z27cB9Ldro0fTAg241yFjsqQkXFOa2E_eOXhvliz3cCAAAt_jy0zahryNtF2gj_iFcL1X-lf3oYgK9PvcUs7RmOsuRa2mfC4&__tn__=%2CO%2CP-R

Чернохова в Twitter отметила, что в ходе визита в Украину побывала еще и в Зборове Тернопольской области, где 105 лет назад в ходе Зборовской битвы между Россией и Австро-Венгрией легионеры из Чехии, воевавшие на стороне России, "получили признание".

"Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака [президента России Владимира] Путина стала для меня дополнительным поводом не только воздать должное нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов", – написала министр.

Теги: Львов, Чехия, вооружение, агрессия, оборона, Тернопольская область, Анна Маляр, визит, Яна Чернохова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (231417)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (123203)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (106032)
4
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (90171)
5
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (84419)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (62085)
7
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (60041)
8
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (60022)
 
 
 
 