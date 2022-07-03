В Украине побывала министр обороны Чехии, в Киев она не приезжала

Чернохова поддержала украинцев в их борьбе с оккупантами Фото: Jana Černochová / Twitter

"Сегодня мы работали во Львове, где находилась с визитом министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. У нас прошла очень теплая встреча. Конечно, говорили о войне и помощи Украине", – написала она.

Маляр напомнила, что "Чехия является одним из европейских государств, последовательно поддерживающих Украину в противодействии военной агрессии РФ".

"Чехия уже предоставила Украине вооружение и военную технику", – подчеркнула она.

Чернохова в Twitter отметила, что в ходе визита в Украину побывала еще и в Зборове Тернопольской области, где 105 лет назад в ходе Зборовской битвы между Россией и Австро-Венгрией легионеры из Чехии, воевавшие на стороне России, "получили признание".

"Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака [президента России Владимира] Путина стала для меня дополнительным поводом не только воздать должное нашим героям, но и символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов", – написала министр.