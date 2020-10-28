В Украине с начала года за коррупцию осуждены 104 человека – Баканов

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что в 2020 году в Украине по материалам спецслужбы начато 510 уголовных производств, связанных с коррупцией.

Баканов заявил, что больше всего коррупционных правонарушений спецслужба зафиксировала в органах власти Фото: gp.gov.ua

В Украине с начала 2020 года за коррупционные преступления осуждены 104 человека. Об этом во время совещания 28 октября с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает Офис генпрокурора.

По словам Баканова, в этом году по материалам СБУ начато 510 уголовных производств, связанных с коррупцией. 679 лицам сообщили о подозрении.

Глава СБУ подчеркнул, что больше всего коррупционных правонарушений спецслужба зафиксировала в органах власти различных уровней. 143 должностных лица были уволены.

Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора и СБУ должны координировать свои усилия в борьбе с коррупцией.

"С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого, надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел", – сказала Венедиктова.