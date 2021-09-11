В Украину для консультаций по транзиту российского газа приедет делегация из Германии – Витренко

Об этом глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко рассказал 11 сентября Общественному на полях форума YES Brainstorming в Киеве.

"Германия говорила, что она организует переговоры или в Брюсселе, или в Берлине. [...] Мы как раз хотим услышать, как это будет происходить", – сказал он.

По словам Витренко, возглавит делегацию госсекретарь Германии. Кроме него, в Украину приедут представители немецких газовых компаний, которые получают российский газ. С ними планируется обсудить, в частности, вопрос переноса точек передачи газа на украинско-российской границе.

Предварительный раунд переговоров, как сказал Витренко, может состояться в Киеве.