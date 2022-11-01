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В Украину с двухдневным визитом приехала заместитель госсекретаря США

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Заместитель госсекретаря США Донфрид (на фото она справа) проведет в Киеве ряд встреч
Заместитель госсекретаря США Донфрид (на фото она справа) проведет в Киеве ряд встреч
Фото: ua.usembassy.gov

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид приехала в Украину. Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила в Twitter.

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала замгоссекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", – написала дипломат.

Сайт посольства проинформировал, что визит Донфрид в Украину продлится два дня – 1–2 ноября.

"Целью ее поездки является подчеркнуть непоколебимую и постоянную поддержку США Украины, которая защищает свою свободу и территориальную целостность от жестокой войны России", – говорится в релизе.

Заместитель госсекретаря проведет ряд встреч в Киеве – с представителями Офиса президента, Министерства иностранных дел, членами правительства. Она будет обсуждать помощь США Украине в области безопасности, энергетическую поддержку, а также помощь в реформировании и восстановлении Украины, говорится в релизе.

"Кроме того, она выслушает мнения лидеров гражданского общества Украины о том, как мы и наши партнеры можем продолжать помогать украинскому народу достичь своих стремлений и раскрыть потенциал своей страны", – добавили в посольстве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посол США, дипломаты, визит, инфраструктура, встреча, Карен Донфрид, Бриджит Бринк, восстановление
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