В Украину с двухдневным визитом приехала заместитель госсекретаря США

Заместитель госсекретаря США Донфрид (на фото она справа) проведет в Киеве ряд встреч Фото: ua.usembassy.gov

"Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала замгоссекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину в то время, как она отстраивается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов", – написала дипломат.

Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря @StateEUR Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів pic.twitter.com/eVFpz8MAlT — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 1, 2022

Сайт посольства проинформировал, что визит Донфрид в Украину продлится два дня – 1–2 ноября.

"Целью ее поездки является подчеркнуть непоколебимую и постоянную поддержку США Украины, которая защищает свою свободу и территориальную целостность от жестокой войны России", – говорится в релизе.

Заместитель госсекретаря проведет ряд встреч в Киеве – с представителями Офиса президента, Министерства иностранных дел, членами правительства. Она будет обсуждать помощь США Украине в области безопасности, энергетическую поддержку, а также помощь в реформировании и восстановлении Украины, говорится в релизе.

"Кроме того, она выслушает мнения лидеров гражданского общества Украины о том, как мы и наши партнеры можем продолжать помогать украинскому народу достичь своих стремлений и раскрыть потенциал своей страны", – добавили в посольстве.