В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании политического режима в России "рашизмом"

Авторами документа указаны 41 народный депутат Украины из разных парламентских фракций.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что его принятие "позволит определить формы агрессии и будет побуждать осуждение государствами мира политики Российской Федерации, которая приводит к совершению военных преступлений и геноциду украинского народа".

В карточке документа сказано, что он направлен на рассмотрение комитета. Профильным указан комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Председатель комитета, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев является одним из авторов проекта постановления о "рашизме" в России.