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В ВРУ могут наказывать нардепов, которые рассказывают о решениях парламента преждевременно

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В законопроекте предлагается не допускать депутатов, которые распространяют информацию о решениях ВРУ преждевременно, на заседания в течение пяти дней
В законопроекте предлагается не допускать депутатов, которые распространяют информацию о решениях ВРУ преждевременно, на заседания в течение пяти дней
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Около сотни народных депутатов Украины, среди которых и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, 9 февраля зарегистрировали законопроект 9005. Документ предусматривает наказание для нардепов за распространение информации о пленарных заседаниях ранее чем через один час после их закрытия.

Парламентарии хотят внести изменения в закон Украины "О статусе народного депутата Украины". Они предлагают запретить депутатам во время действия военного положения распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения пленарного заседания ранее чем через час.

"Принятие предложенных в законопроекте изменений будет способствовать: обеспечению личной безопасности народных депутатов Украины и других лиц, присутствующих на пленарном заседании Верховной Рады Украины; закреплению надлежащей процедуры распространения информации о деятельности Верховной Рады Украины в условиях военного положения", – сказано в пояснительной записке. 

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая отметила в Facebook, что это законопроект для "лечения синдрома острого недержания информации у нардепов".

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10228483760829671

В комментарии к ее посту народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал: "Я буду требовать, чтобы там еще обязательно раздавали шапочки из фольги. Ну чтобы точно не прилетела ракета".

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook
Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

В качестве наказания депутаты предлагают выгонять парламентариев, которые нарушат нововведение, с пленарного заседания Рады и не допускать их на следующие заседания в течение пяти дней. За эти дни таким народным депутатам не будет выплачиваться заработная плата и другие выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Контекст:

В пояснительной записке говорится, что сейчас парламент работает в режиме одного пленарного заседания, которое длится до дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Все присутствующие на продолжающемся пленарном заседании не должны распространять информацию о его начале, ходе и принятых решениях ранее чем через час после объявления перерыва.

С начала полномасштабного вторжения заседания парламента проходят в закрытом режиме.

Некоторые нардепы сообщают о решениях, принятых Верховной Радой, в социальных сетях. В частности, Железняк регулярно публикует повестку дня и решения парламента в своем Telegram-канале. Также о работе Рады оповещает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теги: Верховная Рада, депутаты, законопроект, Руслан Стефанчук, Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк
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