В ВРУ могут наказывать нардепов, которые рассказывают о решениях парламента преждевременно

В законопроекте предлагается не допускать депутатов, которые распространяют информацию о решениях ВРУ преждевременно, на заседания в течение пяти дней Фото: Верховна Рада України / Telegram

Парламентарии хотят внести изменения в закон Украины "О статусе народного депутата Украины". Они предлагают запретить депутатам во время действия военного положения распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения пленарного заседания ранее чем через час.

"Принятие предложенных в законопроекте изменений будет способствовать: обеспечению личной безопасности народных депутатов Украины и других лиц, присутствующих на пленарном заседании Верховной Рады Украины; закреплению надлежащей процедуры распространения информации о деятельности Верховной Рады Украины в условиях военного положения", – сказано в пояснительной записке.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая отметила в Facebook, что это законопроект для "лечения синдрома острого недержания информации у нардепов".

В комментарии к ее посту народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал: "Я буду требовать, чтобы там еще обязательно раздавали шапочки из фольги. Ну чтобы точно не прилетела ракета".

Скриншот: Мар'яна Безугла / Facebook

В качестве наказания депутаты предлагают выгонять парламентариев, которые нарушат нововведение, с пленарного заседания Рады и не допускать их на следующие заседания в течение пяти дней. За эти дни таким народным депутатам не будет выплачиваться заработная плата и другие выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.