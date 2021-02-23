В Житомире на акции в поддержку Стерненко пытались зажечь шины. Полиция задержала двух человек

Участники акции в поддержку активиста Сергея Стерненко игнорировали замечания полиции диалога и пытались поджечь принесенные с собой шины, рассказали в местной полиции.

В Житомире возле здания областной государственной администрации вечером 23 февраля прошла акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Житомирской области.

Ее участники хотели поджечь принесенные с собой шины.

"На замечание полицейских диалога не реагировали, а когда правоохранители попытались забрать шины, препятствовали им", – рассказали подробности полицейские.

Двух участников акции доставили в отделение полиции для установления их личностей и выяснения обстоятельств происшествия. Позже их отпустили.

Местное издание "Житомир.info" пишет, что на акции собралось несколько десятков человек. Они пришли на площадь Королева с плакатами "Свободу Стерненко", "Венедиктову, Авакова – в отставку!". Задержанных активистов зовут Валерий Арушанян и Сергей Григорчук.

В поддержку Стерненко выступили и в Киеве. У здания Офиса президента, по данным hromadske, собралось около тысячи человек. Во время акции протеста произошли стычки между участниками акции и правоохранителями, одна из сторон применила слезоточивый газ.