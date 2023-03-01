ВАКС приговорил к пяти годам тюрьмы экс-гендиректора аэропорта Борисполь

Обвинение касается нарушений при обращении с имуществом Борисполя. Фигуранты заключали предварительные договоры аренды без участия Фонда госимущества по заниженной цене, что привело к ущербу для бюджета в сумме почти 16 млн грн, считают следователи.
Бывшего директора судьи признали виновным по ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, его бывшая подчиненная по той же статье получила наказание в виде четырех лет лишения свободы. Обоим выписан штраф в размере 8,5 тыс. грн и запрещено занимать рукоаводящие должности в течение трех лет.
Суд также принял решение взыскать с обоих обвиняемых в пользу Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областям материальный ущерб в размере 10 млн 996 тыс. 758 грн.
В ВАКС отметили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.
Пресс-служба суда не называет имена осужденных, но, по данным "Слово і діло", речь идет об экс-гендиректоре аэропорта Борисполь Евгении Дыхне и экс-начальнице службы договоров неавиационной деятельности авиапредприятия Олесе Левочко.
7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости.
В феврале 2021 года НАБУ завершило расследование и открыло материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.
14 июня 2021 года Дыхни был вручен обвинительный акт. Его адвокаты заявляли, что в материалах дела нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению и подчеркивали, что Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту Борисполь или государству, но и помог его избежать.