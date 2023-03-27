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ВАКС приговорил за взяточничество к 8,5 года лишения свободы главу суда в Киевской области. СМИ назвали его имя

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Приговор может быть обжалован в течение месяца, отметили в ВАКС
Приговор может быть обжалован в течение месяца, отметили в ВАКС
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

27 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес приговор председателю одного из районных судов Киевской области, которого уличили во взяточничестве. Об этом проинформировал суд.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным одного из глав суда за просьбу неправомерной выгоды в особо крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что решено также конфисковать все имущество, которое принадлежит обвиняемому.

"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания судьи из Киевской области после вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения", – объяснили в ВАКС.

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В антикоррупционном суде не указали фамилию приговоренного и суд, который он представляет. По данным "Слово и дело", речь идет о председателе Барышевского райсуда Александре Лысюке.

Контекст:

"Слово и дело" пишет, что, по данным следствия, Лысюк просил взятку в 565 тыс. грн за вынесение решений по гражданским делам в пользу истцов. Судью детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили в сентябре 2017 года.

Место рассмотрения материалов следствия несколько раз менялось: суд в Киевской области, затем в Черниговской, позже дело попало в ВАКС.

В марте 2019 года Высший совет правосудия отстранил Лысюка от совершения правосудия до вступления приговора в силу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киевская область, следствие, приговор, взятка, судьи, суд, Барышевский райсуд, ВАКС
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