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Венедиктова: Мы воскресили военную прокуратуру

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Венедиктова: Мы с вами живем в военное время
Венедиктова: Мы с вами живем в военное время
Фото: gp.gov.ua

Народные депутаты Украины "воскресили" военную прокуратуру, проинформировала 1 апреля в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мы с вами живем в военное время. Следовательно, и жить должны по-военному. Значит, наши учреждения должны быть переориентированы под реальную жизнь, а не руководствоваться законами мирного времени. Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе – мы воскресили военную прокуратуру", – написала она.

Генпрокурор подчеркнула, что во-первых, "во время войны прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право находиться на линии огня с целью поиска и сохранения доказательств агрессии против Украины".

"Два. Военные прокуроры должны и будут поддерживать правопорядок в воинских частях. Три. Военные прокуроры обеспечат соблюдение законных прав военнослужащих Украины", – объяснила Венедиктова.

Она отметила, что "многие военные прокуроры получили не только высшее юридическое образование, но и военную подготовку".

"Их знания и опыт обязательно помогут приблизить мир и нашу победу", – считает Венедиктова.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5349155901763968

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня Верховная Рада приняла 21 законопроект, в том числе №7058, которым "определила порядок укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их обеспечение и соцзащиту".

Контекст:

19 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривал упразднение военных прокуратур и отмену должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора.

Теги: Верховная Рада, война, прокуратура, депутаты, военные, народные депутаты, агрессия, военная прокуратура, закон, законопроект, война России против Украины, военнослужащий, Ирина Венедиктова
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