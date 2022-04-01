Венедиктова: Мы воскресили военную прокуратуру

"Мы с вами живем в военное время. Следовательно, и жить должны по-военному. Значит, наши учреждения должны быть переориентированы под реальную жизнь, а не руководствоваться законами мирного времени. Хочу поблагодарить народных депутатов Украины за доверие в этом вопросе – мы воскресили военную прокуратуру", – написала она.
Генпрокурор подчеркнула, что во-первых, "во время войны прокуроры должны иметь полное и безоговорочное право находиться на линии огня с целью поиска и сохранения доказательств агрессии против Украины".
"Два. Военные прокуроры должны и будут поддерживать правопорядок в воинских частях. Три. Военные прокуроры обеспечат соблюдение законных прав военнослужащих Украины", – объяснила Венедиктова.
Она отметила, что "многие военные прокуроры получили не только высшее юридическое образование, но и военную подготовку".
"Их знания и опыт обязательно помогут приблизить мир и нашу победу", – считает Венедиктова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня Верховная Рада приняла 21 законопроект, в том числе №7058, которым "определила порядок укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их обеспечение и соцзащиту".
19 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривал упразднение военных прокуратур и отмену должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора.