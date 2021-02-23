Венедиктова о деле "ПриватБанка": Второй и третий пошли. Точный счет матча – тайна следствия

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в деле "ПриватБанка" нет "никакой политики".

Точное количетво людей, которым планируют сообщить о подозрении по делу "ПриватБанка", является тайной следствия. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова 23 февраля в Facebook, комментируя подозрения троим бывшим топ-менеджерам банка.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча – тайна следствия. Подчеркиваю: никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм. Дела так называемой группы "ПриватБанка" – это далеко не единственная траектория движения нашего общего с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой локомотива. На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы. Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами – откроем. Уверена, этот намек понятен", – написала генпрокурор.

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.