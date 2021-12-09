Венедиктова прибыла с визитом в минюст США. Это первый подобный визит украинского генпрокурора за 19 лет

Венедиктова отметила, что за последний год Украина экстрадировала в США столько же людей, сколько за предыдущие четыре года Фото: gp.gov.ua

Отмечается, что эта поездка стала первым визитом украинского генерального прокурора в министерство юстиции США с 2002 года.

В пресс-службе напомнили, что США и Украина участвуют в двустороннем договоре о взаимной правовой помощи, что помогает в проведении расследований и судебного преследования. В сообщении подчеркнули, что американские партнеры "отметили высокий уровень и тесное взаимодействие с Офисом генпрокурора Украины", а также "высоко оценили поддержку Офиса генпрокурора и украинских правоохранительных органов в международных операциях в сфере противодействия киберпреступности".

"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично – за последний год мы выдали в США столько же людей, сколько за предыдущие четыре года вместе взятые. И я убеждена, что мы и в дальнейшем будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что украинская прокуратура открыта к развитию сотрудничества в сфере кибербезопасности, совместных проектов по защите интеллектуальной собственности, противодействию экологическим преступлениям и торговле людьми.

Отмечается, что Офис генпрокурора сейчас также работает с партнерами и экспертами США над функциональным анализом всех уровней прокуратуры Украины и концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка.

Кроме того, в ходе визита в США Венедиктова встретилась с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом, сообщила пресс-служба прокуратуры. Стороны обсудили вопросы реформ украинской прокуратуры и перспективы сотрудничества, в частности, в сфере возвращения активов.