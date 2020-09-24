Венедиктова сократила своего заместителя Любовича

Заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Андрей Любович в комментарии "Украинской правде" 24 сентября сообщил, что его должность сократили.
При этом Любович не уволен из украинских правоохранительных органов.
В материале "Украинской правды" рассказывается о конфликте Любовича с Венедиктовой. Любович курировал направления расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступления военных. Он считался креатурой олигарха Игоря Коломойского.
Андрей Любович ранее работал прокурором Донецкой области. До этого он занимал должность зампрокурора Киева.
В его декларации за 2019 год указывается квартира в Днепре площадью почти 190 м² и офис площадью 136,3 м². За год он заработал больше почти 1 млн гривен. Примерно столько же от предпринимательства получила его жена Ирина.