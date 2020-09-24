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Венедиктова сократила своего заместителя Любовича

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова решила сократить должность своего заместителя Андрея Любовича. По информации "Украинской правды", он был ставленником олигарха Игоря Коломойского.

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Венедиктова решила убрать одного из замов
Венедиктова решила убрать одного из замов
Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Андрей Любович в комментарии "Украинской правде" 24 сентября сообщил, что его должность сократили.

При этом Любович не уволен из украинских правоохранительных органов.

В материале "Украинской правды" рассказывается о конфликте Любовича с Венедиктовой. Любович курировал направления расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступления военных. Он считался креатурой олигарха Игоря Коломойского.

Андрей Любович ранее работал прокурором Донецкой области. До этого он занимал должность зампрокурора Киева.

В его декларации за 2019 год указывается квартира в Днепре площадью почти 190 м² и офис площадью 136,3 м². За год он заработал больше почти 1 млн гривен. Примерно столько же от предпринимательства получила его жена Ирина.

Теги: Донецк, Майдан, Игорь Коломойский, конфликт, Ирина Венедиктова, ГБР, Андрей Любович
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