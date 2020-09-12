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ПОЛИТИКА

Венедиктова об уголовных делах против Порошенко: Это определенный пиар

Генпрокурор Ирина Венедиктова не смогла сказать, сколько уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сейчас расследуется.

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Венедиктова не подтвердила и не опровергла открытие еще 15 производств против Порошенко
Венедиктова не подтвердила и не опровергла открытие еще 15 производств против Порошенко
Фото: depositphotos.com

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает пиаром повышенный интерес к уголовным производствам, в которых фигурирует бывший президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру, опубликованном 12 сентября.

Венедиктова, в частности, затруднилась назвать количество производств, в которых фигурирует Порошенко.

"Не могу сказать конкретную цифру, потому что сейчас [постоянно] что-то происходит по определениям судов… Они снова возобновляют эти дела…" – сказала она.

Генпрокурор заявила, что в настоящее время подозрение Порошенко вручили только в уголовном производстве о возможных нарушениях при назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

"Сейчас подозреваемый знакомится с материалами дела, посмотрим, когда мы передадим дело в суд, и он поставит точку. Что касается остальных, то есть фактовые производства, где даже конкретные фамилии не фигурируют. Поэтому мне кажется, что такое внимание к уголовным производствам – это определенный пиар известных лиц", – считает Венедиктова.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. Накануне его адвокат Игорь Головань сказал, что Служба безопасности Украины открыла против экс-президента еще 15 производств.

Подозрение на данный момент объявлено только в деле о назначении Семочко первым заместителем главы СВР. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: Петр Порошенко, уголовное производство, Игорь Головань, Ирина Венедиктова, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
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