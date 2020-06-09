Венедиктова: То, что пишут, что я – человек Авакова, не соответствует действительности

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что познакомилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым уже после ее назначения временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Українським новинам", которое вышло 9 июня, рассказала, что познакомилась с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым недавно.

"Мы познакомились с ним, когда я была в ГБР (Венедиктова была назначена временно исполняющей обязанности директора ведомства 27 декабря 2019 года. – "ГОРДОН"). При этом это было знакомство на совещании по одному из дел, если я не ошибаюсь, по "пленкам Гончарука". То есть это была первая встреча, когда я его увидела лично. То, что пишут, что Венедиктова – человек Авакова, не соответствует вообще действительности", – сказала генпрокурор.

Она рассказала, что в целом вместе с Аваковым была на "двух или трех совместных совещаниях".

"Конечно, те вопросы, которые меня беспокоят, я ставлю достаточно резко. То есть у меня нет каких-то "стопов" или предостережений против кого-то, но когда нет причин наговаривать, я же не буду выдумывать", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор отказалась ответить на вопрос, как она оценивает деятельность МВД и Авакова как министра.

"Мне уже задавали неоднократно такой вопрос. Я не хочу делать каких-либо политических заявлений. Есть статья 9 закона "О прокуратуре", и там оценка Кабмина не предусмотрена. Генпрокурор может только координировать деятельность правоохранительных органов, что-то указывать, предлагать, на что-то обращать внимание, ставить определенные задачи", – сказала она.

Венедиктова считает, что не может давать оценок Авакову, потому что "то, что скажет Венедиктова как человек, будет воспринято как то, что скажет Венедиктова как генпрокурор". По ее мнению, министр внутренних дел оперативно отреагировал на ситуацию в Кагарлыке, где в изнасиловании подозревают полицейских, и на перестрелку в жилом квартале Броваров.

"По Кагарлыку вопрос к министру – как он отреагировал? Конечно, если бы субъектом совершения преступления был министр, то тогда я понимаю, что он должен был быть там, где сидят эти подонки. Но к нему вопрос как к руководителю, который организовывает процесс реакции. Реакция была быстрой и в законодательном поле. То же самое могу сказать и о Броварах. То есть какие у меня могут быть претензии как у генерального прокурора к руководителю правоохранительного органа? Только через организацию процесса реагирования", – сказала Венедиктова.

Венедиктова с 2005-го по 2019 год преподавала право в Харьковском национальном университете имени Каразина. Во время президентской избирательной кампании 2019 года вошла в команду Владимира Зеленского. В июле 2019 года была избрана в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (номер три в списке) и переехала в Киев. В декабре 2019-го – марте 2020 года была и.о. директора Госбюро расследований. 17 марта президент назначил ее главой Генпрокуратуры. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

В апреле программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") выпустила расследование о семье Венедиктовой и ее связях с Аваковым. Журналисты выяснили, что брат генпрокурора Сергей Венедиктов долгое время работал в бизнес-структурах семьи Авакова и его партнера, экс-нардепа Игоря Котвицкого. Начиная с 2008-го и как минимум до 2016 года Венедиктов был юристом в разных компаниях из группы Авакова – Котвицкого "Инвестор", которые специализируются на добыче газа. Муж Венедиктовой Денис Колесник, как узнали журналисты, после того как она попала во власть в 2019 году, пошел на повышение в полиции: его перевели из Харькова в Киев и дали звание полковника. Сейчас Колесник является заместителем начальника департамента киберполиции Нацполиции. Венедиктова и ее брат отказались комментировать расследование.