Вениславский обвинил Безуглую в обмане и предложил Раде исключить ее из оборонного комитета. Нардеп ответила

Безуглая заявила, что для нее проект постановления Вениславского стал неожиданностью. Вениславский считает, что ее дальнейшая работа в комитете создает угрозы национальной безопасности Украины Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Проект постановления Вениславского предусматривает отзыв его коллеги по фракции, замглавы комитета Рады комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой из состава этого комитета.

Согласно пояснительной записке, Вениславский считает неудовлетворительным исполнение Безуглой ее обязанностей замглавы комитета.

В пояснительной записке говорится, что Безуглая 16 февраля при рассмотрении в комитете проекта закона №4210 предоставила членам комитета "заведомо недостоверную информацию относительно предварительного согласования ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста" этого законопроекта с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

При этом начальник ГУР Кирилл Буданов в письме сообщил главе комитета Александру Завитневичу, что ГУР против этого законопроекта, сказано в записке.

Вениславский считает, что в действиях Безуглой есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности нардепа).

"Кроме того, предоставление народным депутатам Украины – членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заведомо недостоверной информации с целью побуждения их к принятию или непринятию решений по вопросам, рассматриваемым комитетом, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения. Такие действия народного депутата Безуглой свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ею как заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки своих обязанностей, а ее дальнейшая работа в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки создает угрозы национальной безопасности Украины в условиях военного положения", – говорится в документе.

Безуглая в Facebook заявила, что проект постановления, зарегистрированный Вениславскими, стал для нее неожиданностью.

"За несколько дней он прислал мне проект в личные [сообщения], как угрозу. Возможно, это связано с моей борьбой против нахождения Сергея Левочкина в комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Считаю, что представители экс-ОПЗЖ не должны быть в таком комитете и вообще в украинском парламенте. Постановление Федора Вениславского "зеркальное" относительно зарегистрированного мной в отношении Левочкина", – написала она.

Позже Безуглая написала пост с позицией относительно рассмотрения законопроекта №4210 в комитете.

"[Вениславский] пишет о введении в заблуждение комитета, поскольку представленный проект закона не был согласован с ГУР МО. Не с ним хотя бы, и голосования еще не было окончательного за проект. Такое. Вообще по разведке прорабатывалась одна норма. Генеральный штаб (как один из вариантов в одной из рабочих редакций в рабочей группе, вот серьезно) предлагал создать отдельный разведывательный орган. Я связалась с Будановым, он дал для обработки своих специалистов, и мы сняли в черновике до второго чтения такие формулировки и прописали функцию J2 в Генеральном штабе одним предложением. J-составляющие Генштаба – часть изменений для нашей интеграции в НАТО", – рассказала она.

По словам Безуглой, о такой работе она говорила на заседании комитета.

"Есть запись – аудиопротокол. Более того, еще ни одна из версий таблицы до второго чтения проголосована на комитете не была. Рабочий процесс подготовки документа. А потом приходит за подписью Буданова письмо, что ГУР МО вообще против [законопроекта] №4210, потому что там создается отдельный разведывательный орган. Ни в редакции первого чтения, которую мы проголосовали, ни в актуальной рабочей таблице этого нет. Кто такое письмо ему на подпись предоставил (и ввел уже, по сути, в заблуждение?) и что вообще это за разборки, пока не готова ответить и вообще не считаю, что дальше целесообразно комментировать", – добавила нардеп.