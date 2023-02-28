ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Вениславский обвинил Безуглую в обмане и предложил Раде исключить ее из оборонного комитета. Нардеп ответила

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Безуглая заявила, что для нее проект постановления Вениславского стал неожиданностью. Вениславский считает, что ее дальнейшая работа в комитете создает угрозы национальной безопасности Украины
Безуглая заявила, что для нее проект постановления Вениславского стал неожиданностью. Вениславский считает, что ее дальнейшая работа в комитете создает угрозы национальной безопасности Украины
Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 февраля внес в Верховную Раду проект постановления №9068 о внесении изменений в постановление парламента об избрании членов комитетов Рады, их глав, заместителей, секретарей.

Проект постановления Вениславского предусматривает отзыв его коллеги по фракции, замглавы комитета Рады комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой из состава этого комитета. 

Согласно пояснительной записке, Вениславский считает неудовлетворительным исполнение Безуглой ее обязанностей замглавы комитета.

В пояснительной записке говорится, что Безуглая 16 февраля при рассмотрении в комитете проекта закона №4210 предоставила членам комитета "заведомо недостоверную информацию относительно предварительного согласования ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста" этого законопроекта с Главным управлением разведки Минобороны Украины. 

При этом начальник ГУР Кирилл Буданов в письме сообщил главе комитета Александру Завитневичу, что ГУР против этого законопроекта, сказано в записке. 

Вениславский считает, что в действиях Безуглой есть признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности нардепа). 

"Кроме того, предоставление народным депутатам Украины – членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заведомо недостоверной информации с целью побуждения их к принятию или непринятию решений по вопросам, рассматриваемым комитетом, представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения. Такие действия народного депутата Безуглой свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ею как заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки своих обязанностей, а ее дальнейшая работа в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки создает угрозы национальной безопасности Украины в условиях военного положения", – говорится в документе. 

Безуглая в Facebook заявила, что проект постановления, зарегистрированный Вениславскими, стал для нее неожиданностью. 

"За несколько дней он прислал мне проект в личные [сообщения], как угрозу. Возможно, это связано с моей борьбой против нахождения Сергея Левочкина в комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Считаю, что представители экс-ОПЗЖ не должны быть в таком комитете и вообще в украинском парламенте. Постановление Федора Вениславского "зеркальное" относительно зарегистрированного мной в отношении Левочкина", – написала она. 

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid02qxu4ESKgNwbB2wgRigmMmdR9wFgde1eWm5yMcbrzcZQJyGHq1nHpTERodAYoEJWal

Позже Безуглая написала пост с позицией относительно рассмотрения законопроекта №4210 в комитете. 

"[Вениславский] пишет о введении в заблуждение комитета, поскольку представленный проект закона не был согласован с ГУР МО. Не с ним хотя бы, и голосования еще не было окончательного за проект. Такое. Вообще по разведке прорабатывалась одна норма. Генеральный штаб (как один из вариантов в одной из рабочих редакций в рабочей группе, вот серьезно) предлагал создать отдельный разведывательный орган. Я связалась с Будановым, он дал для обработки своих специалистов, и мы сняли в черновике до второго чтения такие формулировки и прописали функцию J2 в Генеральном штабе одним предложением. J-составляющие Генштаба – часть изменений для нашей интеграции в НАТО", – рассказала она. 

По словам Безуглой, о такой работе она говорила на заседании комитета. 

"Есть запись – аудиопротокол. Более того, еще ни одна из версий таблицы до второго чтения проголосована на комитете не была. Рабочий процесс подготовки документа. А потом приходит за подписью Буданова письмо, что ГУР МО вообще против [законопроекта] №4210, потому что там создается отдельный разведывательный орган. Ни в редакции первого чтения, которую мы проголосовали, ни в актуальной рабочей таблице этого нет. Кто такое письмо ему на подпись предоставил (и ввел уже, по сути, в заблуждение?) и что вообще это за разборки, пока не готова ответить и вообще не считаю, что дальше целесообразно комментировать", – добавила нардеп. 

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/pfbid02XsiXdQaqXz5yFkn77TXqxH1dPj99dv44mjkLnRkqfjN1aGkoULSN7rVcetoPi53ul

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, разведка, голосование, Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (62219)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (50474)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39743)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (26621)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (26514)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (16838)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (16150)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (13271)
 
 
 
 