В Раде разработали правку, позволяющую назначать министром обороны военного

Она отметила, что подготовленная правка – это пока концепт и только для военного положения. Она напомнила, что на должность главы Министерства внутренних дел назначен полицейский. Безуглая опубликовала текст предполагаемой правки.

"7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц, а во время действия военного положения может быть назначен из числа военнослужащих. По окончании действия военного положения на должность министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо", – говорится в тексте.

Также Безуглая напомнила, что согласно закону о национальной безопасности Украины, министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами Украины непосредственно через первого заместителя и заместителей, а также главнокомандующего ВСУ.