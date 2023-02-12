В Раде разработали правку, позволяющую назначать министром обороны военного

Она отметила, что подготовленная правка – это пока концепт и только для военного положения. Она напомнила, что на должность главы Министерства внутренних дел назначен полицейский. Безуглая опубликовала текст предполагаемой правки.
"7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц, а во время действия военного положения может быть назначен из числа военнослужащих. По окончании действия военного положения на должность министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо", – говорится в тексте.
Также Безуглая напомнила, что согласно закону о национальной безопасности Украины, министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами Украины непосредственно через первого заместителя и заместителей, а также главнокомандующего ВСУ.
5 февраля "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источники в правительстве и силовых ведомствах, что Резников, возможно, уйдет в отставку, а должность главы оборонного ведомства, вероятно, займет глава разведки Кирилл Буданов. О вероятном увольнении Резникова 1 февраля также сообщало LIGA.net. По данным агентства, Резников хотел уволиться еще летом 2022 года, но не сделал этого из-за того, что "на него был завязан" процесс предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией.
Во время пресс-конференции 5 февраля Резников прокомментировал свою возможную отставку. Он заявил, что решение об этом должен принять Зеленский.
В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
В настоящее время в законе "О национальной безопасности Украины" говорится, что министр обороны назначается Верховной Радой по представлению президента из гражданских лиц.