В Раде зарегистрирован проект постановления, предусматривающий отзыв Левочкина из состава оборонного комитета

Инициаторы постановления – группа народных депутатов из фракции "Слуга народа".
В проекте предлагается внести изменения в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", добавив пункт "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир” из персонального состава Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки".
Причиной отзыва авторы документа называют отсутствие у нардепа допуска к государственной тайне во время военного положения. Принятие постановления обеспечит комитету более эффективную работу, считают они.
11 февраля заместитель главы комитета Марьяна Безуглая ("Слуга народа") в интервью "Украинской правде" заявляла, что Левочкина планируют исключить из оборонного комитета. В ответ через пресс-службу он назвал "бессмысленной" эту инициативу.
"Народный депутат поддерживает все решения комитета, которые без исключения направлены на усиление обороноспособности Украины, и поэтому считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной... Согласно законодательству Украины, после избрания народным депутатом он принял решение не быть носителем государственной тайны и не оформлять соответствующий допуск. Именно поэтому Сергей Левочкин не участвует в рассмотрении комитетом вопросов, связанных с государственной тайной, или таких, которые носят закрытый характер", – ответили УП в пресс-службе нардепа.
14 апреля 2022 года Совет по национальной безопасности и обороне Украины НБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля 2022 года депутаты из фракции "ОПЗЖ" создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В в нее вошли 25 парламентариев, в том числе Левочкин.
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.