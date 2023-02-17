В Раде зарегистрирован проект постановления, предусматривающий отзыв Левочкина из состава оборонного комитета

Нардеп заявляет, что добровольно отказался от доступа к гостайне, но поддерживает все решения комитета Фото: Сергій Льовочкін / Twitter

Инициаторы постановления – группа народных депутатов из фракции "Слуга народа".

В проекте предлагается внести изменения в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", добавив пункт "отозвать Левочкина Сергея Владимировича – народного депутата Украины, депутатская группа "Платформа за жизнь и мир” из персонального состава Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки".

Причиной отзыва авторы документа называют отсутствие у нардепа допуска к государственной тайне во время военного положения. Принятие постановления обеспечит комитету более эффективную работу, считают они.

11 февраля заместитель главы комитета Марьяна Безуглая ("Слуга народа") в интервью "Украинской правде" заявляла, что Левочкина планируют исключить из оборонного комитета. В ответ через пресс-службу он назвал "бессмысленной" эту инициативу.

"Народный депутат поддерживает все решения комитета, которые без исключения направлены на усиление обороноспособности Украины, и поэтому считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной... Согласно законодательству Украины, после избрания народным депутатом он принял решение не быть носителем государственной тайны и не оформлять соответствующий допуск. Именно поэтому Сергей Левочкин не участвует в рассмотрении комитетом вопросов, связанных с государственной тайной, или таких, которые носят закрытый характер", – ответили УП в пресс-службе нардепа.