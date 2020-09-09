Верховный Суд приостановил определение о взыскании с "ПриватБанка" 10 млрд грн

Коллегия судей Верховного Суда Украины удовлетворила ходатайство "ПриватБанка" и остановила исполнение определения Печерского районного суда Киева о взыскании $350 млн (10 млрд грн) в пользу компаний бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

8 сентября Верховный Суд Украины в составе коллегии судей палаты Кассационного гражданского суда открыл производство по кассационной жалобе Кабмина Украины на постановление Печерского районного суда Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда Киева от 20 апреля 2017 года и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Одновременно коллегия судей удовлетворила ходатайство "ПриватБанка" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева до окончания кассационного производства по делу.

"Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года по делу №757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "ПриватБанк" денежных средств в сумме $347 млн", – отмечено в сообщении.

В суде подчеркнули, что коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом.

"Применяя приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон", – уточнили в высшей судебной инстанции.

Постановление Верховного Суда внесено в Единый государственный реестр судебных решений.

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал решение суда в Facebook.

"Пост – благодарность Верховному Суду. Вы – суперкрутые молодцы", – написал он.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение о взыскании с государственного "ПриватБанка" $350 млн (около 10 млрд грн) в пользу компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Министерство финансов Украины не согласно с определением суда и готовит апелляцию.