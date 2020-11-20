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Власти Украины манипулируют статистикой заболеваемости COVID-19 в Украине – нардеп Палица

Народный депутат от партии "За майбутнє" Игорь Палица подчеркнул, что количество ПЦР-тестов в сутки сократилось в последнее время до 40 тыс. в сутки в Украине.

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Палица: Если раньше процент от количества сделанных тестов был 10%, то сегодня 30%
Палица: Если раньше процент от количества сделанных тестов был 10%, то сегодня – 30%
Cкриншот: ТСН / YouTube

Народный депутат от партии "За майбутнє" Игорь Палица заявил 19 ноября в эфире канала "1+1", что власти Украины манипулируют статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 

"Последние недели мы видим, что манипулируют статистикой количества тестов ПЦР. Если раньше делали 50–55 тыс. тестов в сутки, то за вчера [18 ноября] – 40 тыс. Но если раньше процент от количества сделанных тестов был 10%, то сегодня – 30%. Власти сегодня – возможно, чтобы не пугать население, или чтобы успокоить президента или других власть имущих – манипулируют статистикой. Этого не нужно делать", – сказал он.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал Палицу сообщать в Минздрав, если "кто-то где-то отказывает в тестировании" или скрывает результаты исследований. 

"Я смотрю, что делали 50–55 тыс. тестов, а сейчас – 40–45–43 тыс. Семейные врачи просто прекратили людей направлять, чтобы они делали тесты и у них подтверждался COVID? Я не вижу другой причины [снижения числа тестов]. Чтобы не ложиться в больницы? Почему [темп] эпидемии растет, количество больных тоже, а количество тестов – сокращается?" – возмутился Палица в ответ. 

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/videos/387833182539688/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксировали уже более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что за сутки 19 ноября в Украине сделали почти 46 тыс. тестов методом ПЦР, 18 ноября провели 40 тыс. ПЦР-тестов, 17-го – 42 тыс., 16-го – почти 38 тыс., 15-го – 28 тыс

Теги: Украина, Игорь Палица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование, За майбутнє
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