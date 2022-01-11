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ПОЛИТИКА

Вместо борьбы с курением антитабачные активисты пытались зарегулировать легальный бизнес – эксперты

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В отчете авторы проанализировали законодательные инициативы по регуляции производства, рекламы и реализации табачных изделий в Украине на предмет их соответствия праву ЕС
В отчете авторы проанализировали законодательные инициативы по регуляции производства, рекламы и реализации табачных изделий в Украине на предмет их соответствия праву ЕС
Фото: depositphotos.com

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака" (законопроект №4358, закон №1978-IX), который в конце минувшей недели подписал президент Украины Владимир Зеленский, в окончательной редакции рамочно больше всего отвечает требованиям Директивы ЕС 2014/40 о борьбе с табаком, но пока этот документ готовили, различные общественные организации и инициативные группы пытались чрезмерно зарегулировать производство и продажу табачных изделий под видом борьбы с вредным влиянием табака. Об этом идет речь в отчете организации "Центр прикладных исследований", опубликованном в январе на ее сайте.

"Центр прикладных исследований" привел в качестве примеров ряд законодательных инициатив, которые вносили народные депутаты VIII и IX созывов, чтобы привести законодательство Украины в соответствие с нормами ЕС в части противодействия курению в рамках Соглашения об ассоциации. Но большую часть таких инициатив в сессионном зале отклонили или сняли с рассмотрения ввиду низкого качества подготовки, ряда внутренних противоречий и попыток чрезмерно зарегулировать отрасль нормами, не предусмотренными директивой и рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

“Законопроекты преимущественно были предложены общественными организациями, традиционно выступающими за борьбу с курением и усиление законодательных ограничений по производству и реализации табачных изделий. Инициированные ими изменения предусматривали более существенные ограничения, чем на тот момент действовали для европейских производителей, или вообще не были предусмотрены требованиями Директивы 2014/40/ЕС”, – говорится в отчете.

Авторы исследования, в частности, отмечают законопроект №2813, его принятие, по их словам, активно продвигали в медийном пространстве общественные организации, которые поддерживают усиление ограничений по производству и реализации табачных изделий, в частности Украинский центр контроля над табаком, ОО "Життя" и Коалиция общественных организаций и инициатив за свободную от табачного дыма Украину.

Документ в том числе предлагал ввести не предусмотренную директивой "стандартизированную единичную пачку" табачных изделий, запрет логотипов и торговых марок, запрет видимого размещения табачных изделий в пунктах продаж и выкладки, чего также нет в требованиях ЕС. Впоследствии эти требования также внесли в первую редакцию законопроекта №4358, который, как утверждают в отчете, появился под давлением антитабачных общественных организаций.

Ряд других инициатив из этого законопроекта также отсутствуют в нормативной базе ЕС. В частности, в директиве нет требований по обязательному введению стандартизированных пачек, запрета логотипов, запрета продажи табачных изделий людям до 21 года. А сами эти запреты не эффективны для уменьшения количества курильщиков, говорится в исследовании. Например, запрет использования бренда нарушает право потребителей на получение информации о продукте и может стать прецедентом для любой другой продукции, которую могут признать опасной, считают авторы. Ряд европейских стран от такого запрета отказался именно из-за его неэффективности как метода борьбы с курением, а вместе с другими ограничениями он способствует контрабанде, отмечают исследователи.

"Именно в этой редакции, подготовленной комитетом ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, наиболее рамочно отвечающей требованиям Директивы 2014/40/ЕС, документ в результате и был принят 16 декабря 2021 года и впоследствии подписан президентом Украины 6 января 2022 года. Основная часть закона №1978-ІХ вступит в силу через 18 месяцев после опубликования, отдельные положения – с 1 июня 2022 года, через шесть и 24 месяца после опубликования документа", – сказано в отчете Центра прикладных исследований.

Авторы отмечают, что ряд требований, направленных на снижение вредного влияния курения, в том числе требования по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, которые также предусмотрены директивой, до сих пор не нашли своего отражения в законах Украины. В том числе они указывают, что в Украине нет системы отслеживания продукции.

Теги: здоровье, бизнес, контрабанда, исследование, табачные изделия, курение, законодательство, законопроект, ЕС
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