Новый посол Украины в Польше прибыл в Варшаву

"Привет из Польши! Мы прибыли с решимостью работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим!" – написал Зварич.

Дипломат поблагодарил Польшу за солидарность и поддержку Украины.

Контекст:

Андрей Дещица был послом Украины в Польше с октября 2014 года, перед этим несколько месяцев занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

В 2014 году во время митинга под посольством РФ тогда еще министр иностранных дел Дещица назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом" и сказал: "Пусть убирается из Украины".

8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Зварыча. Причина замены посла в указах президента не обозначена.

До назначения послом Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.