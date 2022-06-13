ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый посол Украины в Польше прибыл в Варшаву

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Василий Зварыч заменит в Польше Андрея Дещицу, который занимал должность с осени 2014 года
Василий Зварыч заменит в Польше Андрея Дещицу, который занимал должность с осени 2014 года
Фото: Vasyl Zvarych / Facebook

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч вместе с семьей приехал в Варшаву. Об этом он вечером 12 июня написал на своей странице в Facebook.

"Привет из Польши! Мы прибыли с решимостью работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим!" – написал Зварич.

Дипломат поблагодарил Польшу за солидарность и поддержку Украины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2303352539812619&id=100004136855199

Василий Зварыч на этой должности заменит украинского дипломата Андрея Дещицу.

Контекст:

Андрей Дещица был послом Украины в Польше с октября 2014 года, перед этим несколько месяцев занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины. 

В 2014 году во время митинга под посольством РФ тогда еще министр иностранных дел Дещица назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом" и сказал: "Пусть убирается из Украины".

8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Зварыча. Причина замены посла в указах президента не обозначена. 

До назначения послом Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.

Теги: МИД, Польша, Андрей Дещица, Варшава, посольство Украины, посол, Василий Зварыч
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Выглядит потрясающе сексуально". Кардашян снялась в нижнем белье
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток"
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
"Долго думать не нужно". Мозговая предложила отгадать страну по фото прилавка с едой, напоминающей фекалии. Фото
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
Продюсер Поляковой о Loboda: Мне жаль, что ей приходится переживать столь разрушительные изменения в карьере
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Все еще потрясающая". 56-летняя Кроуфорд снялась в шортах и расстегнутой рубашке
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (129597)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (45182)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (40441)
4
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (26430)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (25496)
6
Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора (22088)
7
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (18318)
8
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото (16842)
 
 
 
 