Новый посол Украины в Польше прибыл в Варшаву

"Привет из Польши! Мы прибыли с решимостью работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим!" – написал Зварич.
Дипломат поблагодарил Польшу за солидарность и поддержку Украины.
Василий Зварыч на этой должности заменит украинского дипломата Андрея Дещицу.
Андрей Дещица был послом Украины в Польше с октября 2014 года, перед этим несколько месяцев занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.
В 2014 году во время митинга под посольством РФ тогда еще министр иностранных дел Дещица назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом" и сказал: "Пусть убирается из Украины".
8 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Зварыча. Причина замены посла в указах президента не обозначена.
До назначения послом Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.