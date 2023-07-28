Во Львов задержан на взятке руководитель городского коммунального предприятия – полиция

Чиновника задержали после получения второй части взятки, заявляют в полиции Фото: Поліція Львівської області / Facebook

"Злоумышленник вымогал и получил от жителя Львовской области неправомерную выгоду в $700 за изготовление эскиза намерения застройки земельного участка под строительство садового домика", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, средства чиновник получил двумя траншами, $200 и $500, и после получения второй части взятки его задержали.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь, пресс-служба Львовского горсовета сообщила о задержании во время получения взятки "сотрудника коммунального предприятия "Архитектурно-строительный надзор".

Фамилию задержанного ведомства не разглашают, но на сайте горсовета указано, что и.о. директора предприятия "Архитектурно-строительный надзор" является Петр Огородник.