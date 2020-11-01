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ПОЛИТИКА

Во Львовской области умер переизбранный председатель общины

Председатель Мурованской отдельной территориальной общины Зиновий Петрух умер после своего переизбрания на пост, причины смерти не сообщаются.

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Петрух был единственным кандидатом на главу Мурованской ОТО
Петрух был единственным кандидатом на главу Мурованской ОТО
Фото: murovanska-gromada.gov.ua

52-летний председатель Мурованской отдельной территориальной общины (ОТО) Зиновий Петрух умер спустя шесть дней после переизбрания на новый срок. О его смерти в ночь на воскресенье сообщили на официальном сайте общины.

"Со страшной грустью и сожалением мы вынуждены сообщить о смерти главы Мурованской ОТО Зиновия Владимировича Петруха! К сожалению, это правда! Все детали о похоронах будут опубликованы позже", – говорится в сообщении.

Причина смерти Зиновия Петруха не уточняется.

Петрух родился 21 декабря 1967 года в селе Каменное, в 1988 году окончил Львовский кооперативный техникум по специальности "младший специалист по праву".

С 2010 года по 2017 год был председателем Сороки-Львовского сельского совета. С 2017 года возглавлял новосозданную Мурованскую ОТО, в которую вошли соседние со Львовом села Сороки-Львовские, Ямполь, Гамалеевка, Каменное и Каменнополь. На местных выборах 25 октября 2020 года был переизбран как единственный кандидат на эту должность.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: выборы, Львовская область, местные выборы
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