Во время визита в Черновцы Зеленский устроил пробежку по городу

Во время пробежки по улицам Черновцов с президентом Украины Владимиром Зеленским были охранники.

В Черновцы Зеленский прибыл с официальным визитом Фото: Офіс Президента України / Facebook (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по улицам Черновцов, куда прибыл с официальным визитом. Об этом 2 октября сообщает агентство УНН.

Президент бегал по центральной части Черновцов.

В УНН подчеркнули, что Зеленский был с несколькими охранниками, "однако это не помешало местному жителю сделать селфи с главой государства".

Агентство разместило короткий ролик из Черновцов. На ролике видно, что рядом с Зеленским пребывает также глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Черновицкую область с официальным визитом Зеленский прибыл 2 октября, информирует Офис президента. Он планирует ознакомиться с ходом реализации программы "Большое строительство", осмотреть возведение второй очереди Днестровской ГАЭС и встретиться с учеными.