Зеленский заявил, что Украина будет развивать атомную энергетику, несмотря на противодействие многих стран

В Украине есть стратегия развития атомной энергетики и достройки атомных электростанций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина будет защищать развитие атомной энергетики на своей территории, несмотря на противодействие многих стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Ровно 1 сентября.

"Это обязательно будем делать. У нас все-таки более 50% генерации [электроэнергии] – атомная, самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя. Поэтому мы будем ее разрабатывать... У нас есть все возможности сегодня быть одними из первых и в Европе, и в мире по генерации атомной энергии. Я понимаю, что против "атомки" будут работать много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине, а мы ее будем, наоборот, защищать", – сказал он.

Зеленский уточнил, что у Украины есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки атомных электростанций.

9 сентября Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область посетил Хмельницкую атомную электростанцию, где провел совещание с руководством государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом". После этого он поставил перед правительством задачу разработать стратегию развития атомной энергетики Украины с конкретными сроками выполнения.