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ПОЛИТИКА

Вопрос реформирования СБУ заполитизирован, на это могут влиять вражеские спецслужбы – Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что поддерживает реформу СБУ, если в нее вкладывается желание сделать из службы сверхсовременную структуру с лучшими специалистами и техническими возможностями, которые смогут помочь эффективно нейтрализовать угрозы безопасности.

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Баканов: Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных тоже спецоперация
Баканов: Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Законопроект №3196-д о реформе Службы безопасности Украины, который был зарегистрирован в Верховной Раде в октябре, вызывает сомнения в том, что он может способствовать усилению национальной безопасности Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 13 ноября, заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, законопроект, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, после внесенных в него народными депутатами изменений настолько далек от первого варианта, что комитет по нацбезопасности, обороне и разведке даже убрал главу государства из авторов.

"Представители СБУ были включены в рабочую группу, которая работала в комитете над законопроектом. В то же время финальная редакция текста появилась неожиданно за несколько дней до регистрации, и ее уже демонстративно никто из комитета не обсуждал со службой. Да и сам процесс регистрации "доработанного" законопроекта напоминал скорее детектив", – отметил Баканов.

По его словам, такая реформа не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым Украина стремится, и даже напоминает попытку ослабить государство и президента.

"К сожалению, вопрос реформы СБУ действительно стал слишком политизированным. Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии нужно это понимать и уметь вовремя остановиться, в том числе и в публичном обсуждении некоторых норм", – сказал глава СБУ.

Он подчеркнул, что поддерживает реформу, если в нее вкладывается желание сделать из СБУ сверхсовременную структуру с лучшими специалистами и техническими возможностями, которые смогут помочь эффективно нейтрализовать угрозы безопасности.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля заканчивающий свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября Баканов подал проект закона президенту. Как сообщила пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

21 октября 2019 года тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что законопроект передали на анализ НАТО, пишет УНН. Вопрос СБУ является "чрезвычайно чувствительным", отметил он.

Теги: СБУ, НАТО, Владимир Зеленский, законопроект, спецслужбы, спецоперация, президент, Евросоюз, реформа, Иван Баканов, Служба безопасности Украины
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