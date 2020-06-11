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Возмещение ущерба за боль и сожаление. На сайте Рады появился текст законопроекта

Депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который вводит в обиход понятие ущерба за боль и сожаление взамен термина "моральный ущерб".

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В Раду внесли законопроект о боли и сожалении
В Раду внесли законопроект о боли и сожалении
Фото: depositphotos.com

11 июня на сайте Верховной Рады обнародовали проект закона №3605 о возмещении ущерба за боль и сожаление и пояснительную записку к нему.

Законопроект предлагает заменить в сфере защиты гражданских прав и интересов судов понятие возмещения ущерба за причиненный моральный (нематериальный) вред на новую формулировку, которая, по мнению авторов, соответствует европейской практике.

"На пути реформирования правоотношений в сфере возмещения морального вреда Украина пользуется "советским" определением, которое в свою очередь нуждается в реформировании. Авторами законопроекта предлагается изменить подход к определению морального ущерба с учетом законодательства стран Европейского союза, где вред, причиненный лицу, определяется не как моральный ущерб, а как ущерб за боль и сожаление", – говорится в пояснительной записке.

Предлагается внести правки в Гражданский, Хозяйственный кодексы и в Кодекс законов о труде.

Ущерб за боль и сожаление может возмещаться деньгами, имуществом или другим способом, следует из законопроекта, авторами которого стали 14 народных депутатов от "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, законодательство, законопроект, ущерб, Слуга народа
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